健康你我他／勤打掃滅塵蟎 食療增抵抗力

家裡男人都有過敏性鼻炎。只要一回到家，就能聽到這邊「啾」、那邊「擤」的聲音，尤其乍暖還寒時節，所有人鼻子都被折騰得像小丑紅鼻，我看了都心疼。

平日居家環境就很重視空氣流通，勤打掃滅塵蟎，外出時，再三叮嚀把口罩戴好戴滿，阻隔冷空氣和粉塵。家裡還備有蒸臉器，不是為了美容養顏，而是專門對付鼻塞，蒸熱氣可舒緩不適，有時候還能達到通樂效果。

不過，這些措施只是減少過敏原，治標難治本，所以，日常我會準備養生料理和保健食品，期能增強抵抗力，對抗過敏。深綠色蔬菜和柑橘類水果是常備蔬果，可強健免疫系統；深海鮭魚和堅果類補充多元不飽和脂肪酸，有助於減輕發病症狀。

沒鼻炎的我，肌膚卻很敏感，氣候交替之際，皮膚就發癢，長滿斑塊，經常抓得體無完膚，求醫抹了藥膏才見好轉。知道病因後，生活習慣有些改變，泡熱水澡換成溫熱水淋浴，盥洗後護膚乳液不可少，戒掉嗜甜吃辣重口味，擦防曬穿薄衫隔絕紫外線，多吃地瓜南瓜五穀飯，少吃精緻澱粉，喝優酪乳、果醋或優格、益生菌，對抗發炎過敏有效。

透過食用天然食物調理體質是保養作法，家中備用藥則是救急不救病，所以，病症嚴重時，還是得盡快就醫對症下藥，以免延誤治療黃金時間。