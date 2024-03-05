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台鐵生力軍今抵台 3輛E500型電力機車本尊曝光

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵3輛E500型電力機車今天陸續抵台。圖／台鐵公司提供
台鐵3輛E500型電力機車今天陸續抵台。圖／台鐵公司提供

鐵道迷看過來，台鐵再添生力軍，3輛新購E500型電力機車（E504、E505、E506）今天陸續運達花蓮港。台鐵公司表示，E500型電車車頭將用於牽引PP自強號編組、莒光號、以及各型觀光列車。

台鐵公司指出，3輛新購電力機車，對確保安全、增進服務品質，以及提升準點率，均有助益。

另外，台鐵公司指出，今年1月至2月營業收入計51.43億元，較2023年同期營收47.07億元，成長4.36億元，其中客運收入亦增加達2.76億元。

至於今年1至2月客運人次每日平均分別為62萬9556人及66萬213人，較去年同期成長11.8%；客運收入每日平均分別為4801萬2853元及5505萬9946元，較去年同期成長8.6%。

台鐵3輛E500型電力機車今天陸續抵台。圖／台鐵公司提供
台鐵3輛E500型電力機車今天陸續抵台。圖／台鐵公司提供

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