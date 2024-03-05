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立委齊轟！南跑道歲修塞機風波惹民怨 桃機：持續精進改善

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
桃園國際機場入境大廳。示意圖。本報資料照片
桃園國際機場入境大廳。示意圖。本報資料照片

桃園國際機場南跑道3日起年度歲修，期間航班靠北跑道起降，不料班機大亂，怨聲載道；交通部、桃機昨上午坦言影響超乎預期，昨晚9時緊急提前恢復雙跑道。此事今天成立委齊轟焦點，桃機表示，虛心接受批評指教，持續精進改善，並將依指示評估不同施工方式，以及提前規畫單跑道運作能量。

桃機傍晚回應指出，虛心接受委員與各界批評指教，會持續精進改善，並列為日後改善重點。針對此次南跑道歲修延宕旅客行程一事，會遵照交通部指示，評估不同施工方式，降低對航班營運影響，並協調航空公司及塔台航管部門，提前規畫單跑道運作能量，也會與航空公司加強向旅客預告，降低旅客不便。

桃機表示，另會持續精進機場管理，並以飛安前提為最高指標，確保機場營運順暢，持續爭取更好的國際排名成績。

桃機 航班

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