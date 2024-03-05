蛋商「凍未條」！買氣低迷、供過於求 明起蛋價調降3元

業界不斷傳出清明節前夕蛋價崩盤，台北市蛋商公會理事長林天來今天坦言，受到農曆春節休市影響，全台各地蛋商雞蛋囤貨量大，今天臨時召開會議並決議調整蛋價，明天起產地價降3元、周四批發價降3元，更說清明節、端午節蛋價「不會太好」，盼透過調整蛋價提高買氣。

台北市蛋商公會常務理事劉威志說，盡管學校開學且天氣轉冷，但年後買氣依然低迷，加上過年期間囤貨的雞蛋量尚未消耗完畢，各地蛋商壓力沉重，在供大於求的情況下，決定調降雞蛋價格。

林天來說，台中、台南、高雄等雞蛋產銷叫苦連天，紛紛反映雞蛋銷售不佳，因此今天宣布，明天起產地價從每台斤39.5元降至36.5元、周四起批發價從每台斤49元降至46元。

至於清明節後買氣是否提升？林天來說，4至5月雞蛋銷售恐持續低迷，天氣逐漸變熱，雞蛋買氣本來就差，加上端午節粽子使用的是鴨蛋並非雞蛋，對於雞蛋的銷量沒有太大影響，希望透過這次調降能提高買氣。