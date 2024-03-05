新冠高峰後逾半年 今年首見2兒童死亡病例「疫情仍處高原期」

新冠疫情高峰雖過，時隔10個月又現兒童死亡個案。疾管署發言人羅一鈞表示，新冠疫情高峰已過，但是新增的死亡病例中出現2例兒童死亡為今年首見，雖然兒童感染新冠症狀較輕微，仍不可輕忽。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，國內新冠疫情處高原期，上周（2月27日至3月4日）新增523例新冠本土確定病例（併發症），較前一周（2月20日到2月26日）新增648例下降。另上周新增70例死亡病例，較前一周新增78例下降，包含2例兒童死亡病例，為今年首見，分為別新冠併發腦炎及肺炎不幸過世。

疾管署防疫醫師劉裕誠說，最年輕的死亡個案為1歲女童，沒有潛在疾病也沒有接種XBB疫苗，2月上旬因為新冠引發腦炎導致全身抽搐，住院治療後因為腦水腫持續惡化，2月下旬過世，發病到死亡約三周。另外1案為中部6歲女童，過往有神經系統慢性病此，出現呼吸急速、咳嗽、痰多等症狀，並出現心臟驟停，當天即死亡。

羅一鈞說，新冠高峰已過，原先預計高峰落在二月底、三月初且每日就診人次上看1萬4千人。根據健保署資料顯示，就診高峰為1.24萬人，跟預估相差不遠且略為緩和。

疾管署說明，由於學校、幼兒園、補習班、兒童課後照顧服務班與中心，因活動空間較為擁擠，易造成疾病傳播使幼童群聚感染，可能將疾病傳播給家中成員，惟目前6個月以上至4歲幼童新冠XBB疫苗接種率僅3.3%，5歲至11歲兒童接種率亦僅5.97%均偏低，而接種新冠XBB疫苗可提供良好保護力，呼籲家長儘速攜帶幼童至合約醫療院所接種，另提醒6個月以上至11歲兒童依核准適應症，應接種莫德納XBB疫苗， Novavax XBB疫苗未獲此年齡層之核准適應症。

疾管署表示，去年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者均占97%（含）以上。近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1（82%）為多，其次為BA.2.86（9%）及EG.5（7%）等；境外檢出病毒株以JN.1（82%）為多，其次為BA.2.86（15%）及EG.5（3%）等。

國內新冠XBB疫苗已累計接種190.3萬人次，全國接種率達7.99%，65歲以上長者接種率達17.46%。疾管署提醒，國內疫情處高原期，近日併發症及死亡新增數仍多，疫情傳播風險持續，須注意重症病例發生風險，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗民眾，盡速前往接種，以提升保護力。接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」或至各縣市官網查詢。