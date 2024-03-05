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疫情高峰已過仍創6年新高 公費流感疫苗今起全民接種

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，第9周門急診類流感就診人次為10.2萬人次，疫情較前一周下降但仍處高原期，且為六年同期最高。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，第9周門急診類流感就診人次為10.2萬人次，疫情較前一周下降但仍處高原期，且為六年同期最高。記者李青縈／攝影

類流感高峰已過，疾管署發言人羅一鈞表示，類流感上周就診人次比先前下降，但是高峰比預期提早到。高峰就診人次跟預期相去不遠，但略為緩和，並且仍在高原期。另，今起流感疫苗開放全民接種，鼓勵民眾盡速完整疫苗接種。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，第9周（2月25日至3月2日）門急診類流感就診人次為10.2萬人次，疫情下降但仍處高原期，且為六年同期最高。多項監測系統顯示近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主，疫情傳播風險持續。

羅一鈞說，第八周為類流感高峰，就診人次為11.4萬人次，跟預估的11至13萬人次相去不遠且略和緩，但仍是在高原，預計3月才會緩慢下降。目前全國公費流感疫苗剩餘約6.6萬劑，呼籲全國6個月以上尚未接種之民眾，儘速至各合約院所接種，以降低重症或死亡之風險。

上周（2月27日至3月4日）新增34例流感併發重症；另新增11例死亡。疾管署防疫醫師劉裕誠表示，其中最年輕個案為東部30多歲女性，沒有接種流感疫苗，並且有自體免疫跟肺部疾病。該個案2月中旬出現呼吸喘、咳嗽有痰，2天後因為症狀加劇就醫，並收治加護病房，二月下旬因為併發細菌肺炎跟多重器官衰竭過世，發病到死亡約10天。

另外，自今（5）日起，流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，直至疫苗用罄為止，截至3月4日國內公費流感疫苗已接種651萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共223萬人已接種，接種率53.4%，尚未達目標值（55.0%）。

因疫苗數量有限，建議民眾可透過疾管署流感防治一網通（ https://antiflu.cdc.gov.tw/ ）查詢鄰近尚有疫苗的合約院所名單，或至各地方政府衛生局網頁查詢尚有疫苗施打服務的醫療院所，並提前向合約院所確認有疫苗後再前往接種。

另近兩周上呼吸道感染群聚通報件數增加，且多為校園群聚，檢出以流感病毒為主，開學以來共計已有45起校園流感群聚，為去年同期3倍，須防範疫情於校園中傳播。

流感疫苗 疾管署 類流感

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