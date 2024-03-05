新北麻疹本土群聚擴大 增2確診 馬來西亞境外移入+1

麻疹本土傳播風險上升！疾病管制署發言人羅一鈞指出，社區出現感染源不明病例及群聚事件病例增加，今日公布新增3例麻疹確定病例包含2例國內感染及1例境外移入。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，2例國內感染個案均與北部社區群聚的指標個案（2月19日公布之北部30餘歲男性）相關，其一為20多歲女性，2月15日於醫院陪病時接觸指標個案，27日至3月1日間陸續出現咳嗽、喉嚨癢、發燒、出疹等症狀並二次就醫，由診所轉至醫院通報後確診。

另一位本土確診者為40多歲男性，2月11日曾與指標個案於社區活動地點重疊，28日至3月1日間陸續出現喉嚨痛、紅疹、疲倦等，就醫通報後確診。

境外移入個案則為北部30多歲男性，2月16日自馬來西亞入境，24日至3月1日間陸續出現口腔黏膜白斑（科氏斑）、發燒、喉嚨痛、紅疹、咳嗽等症狀，就醫通報後確診。衛生單位刻正進行個案之接觸者及公共場所活動史調查。

我國今年累計7例麻疹病例，年齡介於20至40多歲，5例本土病例中，4例同屬一起群聚事件（含指標個案）’另外2例為境外移入病例，感染國家均為馬來西亞。今年本土及境外移入病例數高於2020年到2023年同期（0例），且社區出現感染源不明病例及群聚事件病例增加，本土傳播風險上升。

疾管署指出，依據WHO監測資料，去年全球疫情明顯上升，以歐洲區增幅最劇。歐洲區報告逾5.8萬例病例，為前年之62倍，以哈薩克、亞塞拜然、俄羅斯、吉爾吉斯、土耳其等國最為嚴峻；西太平洋區報告逾5千例，為前年之3.7倍，主要於馬來西亞及菲律賓流行；東南亞區報告近8.5萬例，為前年之1.7倍，主要於印度及印尼流行；東地中海區報告逾8.8萬例，為前年之1.6倍，主要於葉門、巴基斯坦及伊拉克流行；非洲區報告近7萬例，為前年之1.1倍，主要於衣索比亞、奈及利亞及剛果民主共和國流行。

今年起歐美非疫區國家已持續出現境外移入病例及小規模疫情，顯示整體疫情升溫，造成國際傳播風險增高。