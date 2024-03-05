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闖車城民宅襲人鼬獾驗出狂犬病 屏東恆春半島近期第2例

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣車城鄉溫泉村近日出現鼬獾闖入民宅並有主動攻擊行為，幸無人被呅，捕回檢測狂犬病陽性，是車城鄉首例狂犬病。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城鄉溫泉村近日出現鼬獾闖入民宅並有主動攻擊行為，幸無人被呅，捕回檢測狂犬病陽性，是車城鄉首例狂犬病。圖／屏東縣政府提供

屏東縣車城鄉溫泉村近日出現鼬獾闖入民宅並有主動攻擊行為，幸無人被咬，被捕回檢測狂犬病陽性。縣府動物防疫所說，這是車城鄉首例狂犬病，因鄰近恆春鎮才在2月檢測鼬獾驗出狂犬病，顯示野生動物狂犬病疫情持續發生中，檢測結果出來前，已於2月29日和隔天至車城鄉加強犬貓狂犬病疫苗注射4場次，另再追加13日3場次。

縣府動物防疫所說，除了追加13日車城鄉溫泉、保力和興安社區上下午共3場次，3至4月也已排定周邊鄉鎮犬貓狂犬病疫苗注射（恆春、獅子、枋山、牡丹），籲請飼主務必帶毛孩來施打狂犬病疫苗，或自行至動物醫院施打完成，保護毛孩及自身健康安全。縣犬貓狂犬病疫苗施打活動資訊請上「屏東縣動物防疫所網站-狂犬病專區」查詢或洽（08）7224109。

動物防疫所說，狂犬病是人畜共通傳染病，大部分哺乳動物皆會感染，發病後死亡率達100%，全球人類感染狂犬病的案例中，近99%是被罹患狂犬病的狗咬傷所致，預防狂犬病最有效的方式就是犬貓施打狂犬病疫苗；雖然台灣疫情目前侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，但民眾仍須提高警覺，遵守「二不一要（不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及食肉目動物注射狂犬病疫苗）」原則共同防範。

動物防疫所說，若不慎遭疑似狂犬病動物抓咬傷，請用肥皂、清水沖洗並以優碘消毒傷口後盡速就醫，如發現傷亡野生動物請通報在地動物防疫機關處理；也提醒家中寵物（犬、貓及貂、浣熊等食肉目動物），必須每年施打狂犬病疫苗才有足夠保護力，若未依動物傳染病防治條例規定每年施打狂犬病疫苗，將處3萬元至15萬元罰鍰。

屏東縣 疫苗

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