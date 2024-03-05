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桃機3航廈經費增43％ 吳澤成：桃機應盡快報政院

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導

桃園機場第三航廈預計二○二六年完工，原本行政院核定計畫經費七四六億元，調整至九五六億元，近來初估經費將再增加三百餘億元，達一千三百億元，漲四成三。行政院公共工程委員會主委吳澤成昨表示，確實因物價因素，增加相當大的經費，將督促桃機加速進行，盡速報行政院。

吳澤成昨在立法院交通委員會業務報告時，立委魯明哲質詢，第三航廈、第三跑道有急迫需求，去年吳澤成曾說營建材料指數回穩，第三航廈經費卻持續攀升。魯明哲表示向桃機公司索取資料，桃機回覆桃機第三航站區第二次修正建設於二○二○年五月核定後，至二○二三年底期間，因疫情因素干擾、營建工程物價持續上漲等因素，桃機公司就物價波動、人力成本及工程推動等面向務實檢討修正，初估經費增加約三百餘億元，預計修正後總經費約一千三百億元。

吳澤成表示，此案若無疫情，恐怕更嚴重，因此一直在督促盡快加速進行；現在因物價因素，有增加相當大的經費，也應趕快報院。

吳澤成 桃機 行政院

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