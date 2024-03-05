桃機跑道歲修35小時 旅客怨行程大亂

桃園國際機場南跑道年度歲修，造成班機大亂而引發民怨。交通部長王國材昨坦言影響超乎預期，會予以檢討，並在上午緊急宣布縮短工程時間，昨天提前完工，昨晚九時左右恢復雙跑道。桃機也宣布，未來提前半年公布歲修計畫，並於九十天前發布飛航公告。

據桃機統計離場航班延誤情況，三月三日航班總量共六九八架次，準點航班百分之五十三，延誤一小時以上的航班比率就達兩成二；昨天準點航班率提升至百分之五十九點二，延誤卅至兩小時的百分比則為廿點七。

一名男性旅客自福岡返台，他表示原本是搭乘前天下午返台的班機，抵達機場後就稱無法飛回台灣，只好取消班機；昨原定中午十二時許搭機返台，上機後又聽到組員廣播「因桃機流管，所以只能等」，導致行程受影響，沒辦法工作、機場接送也被迫損失。

桃機近期南北跑道整建作業，二○一四年至二○二一年間，整建期間約三個月至一年不等，日平均航班為二五○至六○六架次不等。但本次南跑道歲修作業，原定五十四小時，卻因本月三日整建首日起航班大亂，緊急縮短時程，昨晚約九時恢復雙跑道，歲修時程縮短至共約卅五小時。

桃機總經理范孝倫指出，在疫情期間南跑道、北跑道全時關閉外，二○一五年也曾封閉跑道歲修，當時運量較低，但以單跑道營運，也造成延誤五十分鐘。范孝倫強調，未來除加強航空公司、航管等飛航服務等相關單位協調，亦將機場跑道等重要維修訊息，公開周知。