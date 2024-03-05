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檢出違規草莓 衛福部竟放寬農藥殘留

聯合報／ 記者張睿廷賴昀岫／台北報導
國民黨不分區立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照
國民黨不分區立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照

國民黨立委陳菁徽昨天於立法院社福及衛環委員會，批評衛福部與食藥署抽驗食安的動作慢半拍，更提到過去兩年食藥署在邊境檢出近百件有農藥殘留的違規草莓後，竟然修正農業殘留容許標準，令人無法接受。

陳菁徽在質詢時提到，最近是草莓季，但過去兩年來，食藥署在邊境檢出了近百件違規草莓，原因多是被檢出亞醌蟎、克凡派、氟尼胺跟滅芬座等農藥殘留違規。食藥署於今年一月九日禁止廠商進口，還呼籲日本草莓應符合台灣法規，結果一月廿四日，衛福部竟修正農藥殘留容許標準，立場一百八十度大轉變，令人無法接受。

當時食藥署預告增訂四種農藥在草莓上的殘留容許量，亞醌蟎、克凡派、氟尼胺均由日本台灣交流協會台北事務所提出申請增訂，滅芬座則是台灣巴斯夫公司申請。

陳菁徽批評，衛福部長薛瑞元稱農藥殘留會參考國際標準，放寬標準的亞醌蟎、克凡派跟滅芬座，在許多國際標準如食品法典委員會（Codex）都是零檢出，參考國際標準根本毫無道理；現在「食安法」放寬農藥容許標準，台灣農民若使用這些農業，還是會被開罰，顯示政府橫向聯繫明顯出了問題。

薛瑞元說，日本草莓的農藥殘留容許標準修正，目前還在預告階段，按照預告程序進行，日本當地使用一些農藥，在國內並沒有使用，所以食藥署並未訂定最低容許標準。

草莓 農藥殘留 食藥署

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