每日久坐6小時易肥胖 3招輕鬆甩肉

據統計，全台每2位成人就有1人過重或肥胖，兒童青少年每3人有1人過胖。台灣兒科醫學會理事長倪衍玄表示，兒童肥胖會導致性早熟等問題，70%成年後持續會肥胖。國健署副署長賈淑麗說，國人平均久坐時間長達6小時，運動時間又不足，易導致肥胖，因此提供3招讓國人增加日常運動量，可以輕鬆甩肉。

國健署統計發現，台灣18歲以上人口身體活動不足率達47.3%，平均每天坐著時間長達6小時；教育部體育署調查也顯示，國人通常會以工作太累、懶得運動、因為工作沒有時間等原因不去運動。

世界衛生組織（WHO）指出，久坐與心血管疾病、癌症、第2型糖尿病發生率息息相關，18至64歲成人每周應該至少進行150分鐘的中等強度活動，或是75分鐘的劇烈強度運動。

國健署提供3招讓上班族平時能增加身體活動：

1.可以走樓梯就不要坐電梯，也可以從步行走上幾層樓後再搭乘電梯，慢慢增加身體活動量。

2.外出或上下班多利用腳踏車，或提前一站下車步行。

3.在上班期間，上午及下午各做15分鐘健康操、毛巾操或是伸展操，累積30分鐘身體活動量。

兒童肥胖是台灣不可忽視的問題。倪衍玄說，兒童肥胖可能造成睡眠呼吸中止症、性早熟、身高和體重的不正常發展，高血壓、糖尿病等心血管疾病的風險也會提早發生，由於超過70%成年後會繼續肥胖，甚至有較高的死亡風險，不可忽視肥胖對孩童成長造成的阻礙。家長若欲幫助兒童減重，需從家庭的飲食、健康生活習慣等下手，必要時可諮詢醫師，並透過藥物輔助。

賈淑麗提醒，減重藥物皆為處方藥，切勿使用來路不明之藥物，不透過網路購買用藥，避免使用到偽藥或劣藥。減重藥物應讓醫師評估後開立處方，由藥師調劑，提升效果、降低副作用。