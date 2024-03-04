每2位國人1人過重 國健署：合法減肥藥皆為「處方藥」

據統計，全台成人每2位就有1位過重或肥胖，兒童青少年則是每3位就有1位。台灣肥胖醫學會理事長林文元指出，全球在肥胖的花費成本在2035年將達到4兆3000億美元，占全球GDP近3%。國健署副署長賈淑麗則說，過重及肥胖是非傳染性疾病的危險因子，將健康體位及體位管理落實於日常生活中。

3月4日是世界肥胖日，新冠疫情過後，民眾工作方式改變，久坐式的生活型態讓身體活動量減少，精緻、速食類食物容易取得、外送的方便、以及外食習慣也讓民眾難以做到健康飲食。而減重的重要關鍵因素應透過飲食的控制及規律運動習慣，以提高基礎代謝率，減少脂肪達到身體組成的改變。

林文元表示，根據世界肥胖聯盟預測，台灣成年人過重或肥胖，正以每年4.1%幅度攀升，兒童青少年增加幅度為5%更是不容小覷。就有資料預估，全球在肥胖的花費成本在2035年將達到4兆3000億美元，占全球GDP近3%。

台灣兒科醫學會理事長倪衍玄則說，兒童肥胖可能造成睡眠呼吸中止症、性早熟、身高和體重的不正常發展，高血壓、糖尿病等心血管疾病的風險也會提早發生，由於超過70%成年後會繼續肥胖，甚至有較高的死亡風險，不可忽視肥胖對孩童成長造成的阻礙。

賈淑麗表示，過重及肥胖是非傳染性疾病的危險因子，將健康體位及體位管理落實於日常生活中，例如利用零碎的時間運動、改變生活型態、建立良好的飲食習慣等。

肥胖有時不僅僅受生活型態影響，可能也包含「心理因素」。林文元表示，有時會建議肥胖患者進行心理評估，接受多方的建議，因此與專業醫療人員討論並訂定個人化的減重計畫，才能找出致胖的個別痛點，以長久維持健康體態。

倪衍玄提醒，家長欲幫助兒童減重，需要從家庭的飲食、健康生活習慣等下手。建議可以透過學校提供健康體位報告關心孩子的體位狀態，必要時諮詢兒科醫療團隊。12歲以上的兒童，若經過評估有必要時已有證據能透過藥物輔助減重，鼓勵家長主動開啟對話，不錯失健康成長的機會。

食藥署這三年來陸續核准兩大類型的合法減重藥物，林文元指出，GLP-1腸泌素主要透過減少脂肪量而降低體重，內臟脂肪減少的相對降幅大於皮下脂肪；另一類藥物則是透過結合抗憂鬱劑，以及鴉片拮抗劑的成分來抑制食慾。藥物加上手術，提供了醫界多元的介入方式協助患者作為輔助減重方式。但切記藥物並非民眾可自行取得使用。

賈淑麗指出，減重藥物皆為處方藥，切勿使用來路不明之藥物，不應透過網路用藥，避免使用到偽藥或劣藥。減重藥物應讓醫師評估後開立處方，由藥師調劑，提升效果、降低副作用，正確安全的減重。