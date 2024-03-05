啦啦隊女神林襄、梓梓、畇二齊聚一堂！《炸裂吧！女孩》10大話題選手一次看

跟著24位女孩一起炸裂吧～

今年必看人氣選秀節目《炸裂吧！女孩》播出以來話題不斷，難得首見的大型團體養成實境節目，集結了24位來自不同領域的女孩前來角逐，創造專屬的炸裂時刻，粉絲也可以熱情應援！《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看《炸裂吧！女孩》十大最具話題的選手有哪些！3月6日即將迎來24位女孩總驗收，趕快購票前往台北和平籃球館觀賞PEEKaBloo、Reddiebae、Sparkle及Purpiebomb精彩公演，一起見證總冠軍的誕生吧！

image source:翻攝FB／炸裂吧！女孩

No.10 羅珮含（珮含）

珮含在加入《炸裂吧！女孩》Sparkle隊伍前就擁有豐富實戰經驗，出身《菱格世代Dancing Diamond 52》的她曾以楊丞琳〈任意門〉圈粉無數，後來以女團PINK FUN出道並擔任主唱，擁有甜美笑容加上好歌喉，也讓她後續發展受到粉絲關注。

珮含參與節目，無論是公演還是遊戲環節均引發燒酒螺（粉絲名）討論，「被在遊覽車上睡著的樣子圈粉了」、「看到這節目有珮含就追下去與訂閱頻道了」、「在我心裡你就是歌后」、「珮含加油，繼續展現你的歌唱才華」。

No.9 畇二

現為中信兄弟啦啦隊（Passion Sisters）成員的畇二，在2022年曾擔任《全明星運動會》第4季藍隊經理，今年加入《炸裂吧！女孩》成為Sparkle的一員，首次公演〈Kill This Love〉就發揮舞蹈實力側空翻，令許多人對她眼睛為之一亮。

網友對畇二從啦啦隊到選秀表現大力讚揚，「好看到不行的～～看不夠看不夠啦！那個翻那個朝天蹬」、「小畇在《炸裂吧！女孩》真的感覺長大好多」，女星方文琳也特別留言，「謝謝畇二這麼認真教導齊薇舞蹈細節，她能在黃隊非常幸福」。

No.8 邱子芯

新生代女演員邱子芯在偶像劇《我的老師叫小賀》飾演儀隊隊長毛玲玲打開知名度，除了是電視台力捧當家花旦，她也首度跳脫舒適圈加入《炸裂吧！女孩》PEEKaBloo隊伍，「把自己歸零，帶著一個炸裂的心，除了演戲，我也希望能展現不同的樣貌給大家」。

邱子芯在第8集粉絲見面會中化身美少女戰士，讓許多粉絲直呼，「美少女戰士服超好看」、「真的超像神力女超人」、「這次子芯比林襄更吸引我目光」、「也太適合，毫無違和感」。

No.7 蘇云鈺（草莓）

現職為T1職籃桃園雲豹啦啦隊「電豹女」的草莓，自17歲起參加華流之星海選出道，曾參與《一代新兵之八極少年》、《加油美玲》、《網紅的瘋狂世界》及《正義的算法》等戲劇演出，甜美外型更是許多廣告活動寵兒。這次草莓也加入《炸裂吧！女孩》Sparkle，支持她走明星路的父母更是特地到場應援，令她當場泛淚。

草莓從不擅長與人交際到首次公演舞台發光發熱，令不少網友為之動容，「看了2次完整版，草莓超帥氣的，黃隊加油」、「跳到超級亮眼的～超喜歡妳」、「為你感到驕傲」、「好喜歡你炸裂舞台，又感動到」。



No.6 Judy

韓國來台YouTuber「韓國女生Judy」加入《炸裂吧！女孩》並成為Sparkle團員，在其頻道擁有逾54.4萬人訂閱，熱愛台灣飲食與文化的她經常在影片分享台韓交流日常，Judy曾在韓國海邊大啖金門58度高粱酒，更是因此被冠上「酒帝」稱號。

Judy在節目第1集躲避球環節連續接住3次外場攻擊的球，亮眼表現也引發網友熱烈討論，「好期待～為了酒帝來看的」、「Judy不做作身材又好，酒量也驚人」、「Judy好猛烈唷！躲避球這個項目簡直是judy的強項」、「Judy接球自然反應的動作，看起來像是以前有過紮實訓練的基本功發揮，是有底子的耶」。

No.5 謝予容（容容）

與珮含同樣出身《格菱世代Dancing Diamond 52》、女團PINK FUN的新生代女星謝予容，參與《全明星運動會》第4季不僅成為隊內團寵，也讓她的人氣跟著節目水漲船高，錢薇娟更是直接稱讚「她就像是一張白紙願意肯學，學習速度才比大家來得更快」。

今年謝予容加入《炸裂吧！女孩》成為PEEKaBloo成員，粉絲也熱烈應援，「炸裂謝予容」、「容容好棒～～期待在後面看到各種面貌的容容」、「容容加油！看完第一集覺得妳超帥」。

No.4 關詩敏

第1屆星光幫歌手關詩敏以總冠軍出道，曾與歌手陶喆、Karencici分別合作〈好好說再見〉、〈別弄花我的妝〉等歌曲，個人YouTube頻道翻唱也有破百萬點擊紀錄，曲風唱腔也受到聽眾好評。

不過關詩敏擔任《炸裂吧！女孩》PEEKaBloo隊長時，曾發生未到場練習、未告知獨自SOLO及音域太高其他團員無法駕馭等情況，被評審李千娜點評「妳們選錯歌了」。面對批評聲浪，本人也在IG以六點回應，粉絲也表示「每個團隊都需要時間磨合，加油」、「不管怎麼樣，能讓自己成長都是好的，加油」。

No.3 董梓甯（梓梓）

梓梓曾為《大學生了沒》班底成員，2021年加入P.LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家專屬啦啦隊「Formosa Sexy」，擁有長期擔任啦啦隊員經驗。這次加入《炸裂吧！女孩》擔任Sparkle隊長，驚人的舞蹈實力、編舞及領導能力也受到許多人認可。

網友對於梓梓表現更是不吝嗇大讚，「梓梓真的是強！彩排後也是立刻調整隊形！也把黃隊拉到一個極致」、「這就是我們的梓哥！超強」、「梓梓已經是很棒的Leader，而且也已經具備很好的實力，這演出真的無話可說，黃隊是最棒的」。

No.2 吳心緹

在三菱廣告飾演「小敏」一夕爆紅的女星吳心緹，除了廣告代言找上門，還曾客串出演《必娶女人》、《愛上哥們》、《惡作劇之吻》、《台北女子圖鑑》等台劇作品，同時手上也有MV拍攝、綜藝節目主持。今年吳心緹擔綱起《炸裂吧！女孩》Reddiebae隊長角色，在專訪時也透露參加節目令自己卸下「排斥與女生相處」的心防，甚至覺得與團員相處的日子彌足珍貴。

吳心緹在紅隊表現可圈可點，觀眾也分享，「心緹是一個很棒的隊長」、「喜歡勇於突破自己的心緹」、「可以原地出道了，好喜歡舞蹈編排，超有層次」、「妳在舞台上閃閃發光！練習跟努力的過程沒有白費！」。

No.1 林襄

IG擁有超過181萬人追蹤的林襄，近日從樂天女孩轉到中華職棒味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」，曾擔任《全明星運動會》第4季黃隊經理，也曾代班女星Sandy（吳姍儒）主持《小明星大跟班》。近期林襄加入《炸裂吧！女孩》PEEKaBloo隊伍，透露為了第二次舞台公演，用極少時間上課，不停利用空擋練習，家裡的紙箱甚至不知道被打凹幾個。

林襄舞台表演也受到襄民熱烈迴響，「林襄果然是最紅的，目前人氣第一」、「襄氣振心」、「認真的襄很漂亮」、「果然認真練習就是不一樣，現場特別好看」、「努力後的結果被看見，值得被讚賞，小襄再加油」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年03月02日至2024年02月29日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《炸裂吧！女孩》選手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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