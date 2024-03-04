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交通違規微罪、檢舉不計點？ 王國材：道安跟民怨要找平衡點
交通違規記點、檢舉新制去年上路後引發民怨，交通部最近研擬1200元罰鍰以內的微罪及民眾檢舉不記點，最快7日拍板。交通部長王國材今上午表示，交通部提出微罪不開放民眾檢舉跟不記點、逕行舉發包括科技執法和民眾檢舉也都不計點，已著手修正交通管理處罰條例，預計周四送行政院院會，今天先跟相關團體開會溝通，道安跟民怨要找到平衡點，會朝微罪不計點、不接受民眾檢舉方向改進。
王國材今視察桃園捷運棕線計畫前受訪表示，交通部提出微罪不開放民眾檢舉跟不記點、逕行舉發包括科技執法和民眾檢舉也都不計點，已著手修正交通管理處罰條例，預計周四送行政院院會，送院會、立法院審議還有一段時間，今天早上9點半先由2司長跟相關路權團體、職業駕駛團體開會討論、初步溝通，雙方若有共識可在修法過程參考調整。
王國材強調，道安跟民怨要找到平衡點，道安還是最重要的目標，去年6月底至今，很多民眾和團體反映計點影響生計，目前採微罪不計點、不接受民眾檢舉方向處理，後續立院審議過程會持續討論。
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