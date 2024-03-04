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上班忙又累成國人拒運動主因 上班族久坐平均高達6小時

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國人平均每天久坐6小時，國健署建議可以走樓梯就不要坐電梯，也可以從步行走上幾層樓後再搭乘電梯，慢慢增加身體活動量。本報資料照
國人平均每天久坐6小時，國健署建議可以走樓梯就不要坐電梯，也可以從步行走上幾層樓後再搭乘電梯，慢慢增加身體活動量。本報資料照

上班族每天久坐，身體長期維持同一姿勢容易產生許多疾病。根據衛福部國健署統計，台灣18歲以上人口平日坐著時間平均為 6小時，顯示國人久坐的生活型態及身體活動不足，且常以「工作太累」、「因工作沒有時間」而不運動。因此，國健署提供3招讓上班族也能輕鬆增加身體活動的方式。

國健署110年統計健康促進統計年報，以及106年「國民健康訪問調查」結果發現，台灣18歲以上人口身體活動不足率達47.3%，平均每天坐著時間長達6小時。且教育部體育署「中華民國112年運動現況調查結案報告書」顯示，國人通常會以「工作太累」、「懶得運動」、「因為工作沒有時間」等原因不去運動。

世界衛生組織（WHO）2020年提出「身體活動和久坐行為指南」，久坐與心血管疾病、癌症、第2型糖尿病發生率有關，18至64歲成人每周應該至少進行150分鐘的中等強度活動或是75分鐘的劇烈強度運動。

WHO建議「分段累積身體活動量」與「一次完成」同樣有助於健康，例如：一天運動30分鐘，可以分成2次15分鐘，或3次10分鐘完成，即使不能達到建議活動量，少量的身體活動依然好過於不活動，國民健康署建議成人可以從輕微強度的身體活動取代久坐，再逐漸增加活動強度及頻率，培養規律運動的習慣，避免產生體重過重或肥胖的現象。

國民健康署提供3招讓上班族平時也能增加身體活動：

1.可以走樓梯就不要坐電梯，也可以從步行走上幾層樓後再搭乘電梯，慢慢增加身體活動量。

2.外出或上下班多利用腳踏車，或是提前一站下車步行。

3.在上班期間，上午及下午各做15分鐘健康操、毛巾操或是伸展操，累積30分鐘身體活動量。

國健署社區健康組長李嘉慧提醒，上班族只要能利用零碎的時間增加身體活動量都能對健康有助益，國民健康署邀請上班族「拒久坐，來運動」，無論上班或是居家都能將身體活動融入生活。

上班族 久坐 運動

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