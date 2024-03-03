桃園機場南跑道歲修封閉 航機排隊等待起飛

桃園國際機場自今天（3日）上午10時起，封閉南跑道進行計畫性年度整修，針對跑道部分區域進行刨除工程，預計5日下午4時重啟南跑道。施工期間桃機將以單跑道營運，雖然機場公司以事先與各航空公司協調，但桃機仍出現班機排隊起降的情況。

桃園國際機場公司表示，桃園國際機場南北跑道需定期輪流維修，經與各單位從農曆年前起多次協調，擇定年度航情量較低且順利完成農曆春節疏運任務之後進行，本次辦理南跑道年度維修，關閉時間為為本（3）月3日（星期日）10時至5日（星期二）16時，共計54小時，飛航公告（NOTAM）亦已發布。