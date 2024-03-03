小S公公心梗突發過世 國健署：天氣乍暖還寒6招預防

藝人小S的公公許慶祥昨天突發心肌梗塞猝逝。近來氣溫急降，隨即又將回暖，務必注意心肌梗塞風險。全台上周強烈大陸冷氣團發威，整周又濕又冷，又有幾日稍稍回暖，氣溫驟升驟降容易導致心血管疾病急性發作，今起冷氣團開始減弱，氣溫又回暖。國健署提醒，心血管疾病患者、有三高（高血壓、高血糖、高血脂）、家人曾有中風缺血性心臟病及家中長者等，須特別謹慎與小心，可參考「趨吉避凶」的妙招。

根據衛福部民國111年國人死因統計結果，平均約22分鐘就有1人死於心臟疾病。根據中央氣象署氣象天氣預報資料顯示，近來冷熱交替溫差達10度以上。國健署長吳昭軍呼籲，民眾加強禦寒保暖措施，心血管疾病患者、有三高（高血壓、高血糖、高血脂）、家人曾有中風缺血性心臟病及家中長者等，須特別謹慎與小心。

國民健康署提供天冷「趨吉避凶」６大妙招：

一、趨吉3招

1.均衡飲食：選擇低油、低糖、低鹽、高纖（三低一高）的食物。

2.規律運動：成人每週運動累積至少150分鐘。

3.充足睡眠：成人每日需要睡足7至9小時。

二、避凶3招

1.拒菸節酒：吸菸會讓血壓、血脂升高，對心血管造成不良影響，以茶或水代酒，健康更輕鬆。

2.適當腰圍：肥胖容易引起三高，建議男性腰圍<90公分（約35吋）、女性腰圍<80公分（約31吋）。

3.預防三高：血壓<140/90mmHg、空腹血糖值<126mg/dl、低密度脂蛋白膽固醇<160mg/dl。

署長吳昭軍說，三高初期通常沒有明顯的不適症狀，民眾不易察覺自身健康可能已面臨危害，建議每年至少遵守一次722原則，量測自身血壓值：連續「7」天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一回，總共「2」回、每回量「2」次取平均值。一旦發生疑似中風或心肌梗塞的症狀時，立即撥打119，盡快送醫，有助於搶回寶貴生命及減少後遺症。