清明前蛋價再下探？ 蛋商公會：本周維持批發價49元

受到農曆春節休市影響，全台各地蛋商雞蛋囤貨量大，盡管年後蛋商宣布2月17日起調整蛋價大降3元，國內雞蛋買氣依然低迷。台北市蛋商公會理事長林天來今表示，休市囤放的雞蛋還沒消化完，因此本周蛋價維持不變；但有蛋商預估，清明節前買氣將持續低迷，蛋價甚至恐崩盤，批發價可能跌破40元。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨指出，前2年因缺蛋關係，各地蛋農大量飼養種雞，今年產量大幅增加，禽場疫病也控制得更好，因此疫況並無往年嚴重，目前每天供應的雞蛋數量大且穩定。

高傳謨說，過往這段時間為雞蛋銷售淡季，只是前2年碰到嚴重缺蛋問題；預估清明節前夕買氣不會太好，這樣的情況繼續下去，供過於求的狀況就會愈來愈嚴重，蛋價可能會與過往一樣，產地價跌至35元、批發價跌破40元。

林天來表示，盡管學校開學且天氣轉冷，但年後買氣依然低迷，加上過年期間囤貨的雞蛋量尚未消耗完畢，各地蛋商壓力沉重，因此本周蛋價不會調整，維持批發價每台斤49元、產地價每台斤39.5元。

至於蛋價是否再探底？林天來說，市場狀況變來變去，只能觀察每周銷售狀況來來決定是否調整價格，強調遵循市場機制，該漲就漲、該跌就跌。