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戴隱形眼鏡必看！ 這東西也屬醫材、切勿共用

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署表示，如在通訊交易通路販售隱形眼鏡保存盒，須為醫療器材商或藥局。隱形眼鏡示意圖。本報資料照片
食藥署表示，如在通訊交易通路販售隱形眼鏡保存盒，須為醫療器材商或藥局。隱形眼鏡示意圖。本報資料照片

許多近視的民眾考量戴眼鏡不方便，都會配戴隱形眼鏡，而隱形眼鏡、隱形眼鏡沖洗液、保養液，甚至「隱形眼鏡保存盒」都屬於醫療器材，衛福部食藥署提醒，除須定期清洗保存盒，以確保乾淨和衛生，更須注意保存盒是個人衛生用品，切不可與他人共用，以避免細菌交叉感染。

食藥署說，依據醫療器材管理法及醫療器材分類分級管理辦法規定，隱形眼鏡保存盒屬第1等級醫療器材，用來儲存和保護隱形眼鏡，無論是居家或是外出旅行時，可以保持鏡片的清潔與安全，也提供一個乾淨、封閉的環境，以避免細菌和汙染物的入侵，進而保護眼睛免受感染。

食藥署提醒，使用上除須定期清洗保存盒，以確保乾淨和衛生，更須注意保存盒是個人衛生用品，不可與他人共用，以避免細菌交叉感染。

在選購隱形眼鏡保存盒時，應選擇經衛生福利部核准醫療器材許可證產品，食藥署說明，可善用醫材安心3步驟「一認、二看、三會用」口訣，首先是認識隱形眼鏡保存盒是醫療器材，第二是在購買產品時，「看清楚」包裝上登載的醫療器材許可證字號，第三則是於使用前要詳閱說明書，透過簡單的3個步驟，才能確保買到合法的醫療器材，並安心使用。

對於販售通路也有相關規定，食藥署表示，如在通訊交易通路販售隱形眼鏡保存盒，須為醫療器材商或藥局，依衛生福利部公告的「通訊交易通路販售醫療器材之品項及應遵行事項」規定，登載下列資訊，違者將處3萬元以上100萬元以下罰鍰，先前地方衛生局就曾查獲，網拍業者違規販售隱形眼鏡盒，提醒商家與民眾留意相關細節。

1. 醫療器材品名、許可證字號或登錄字號、許可證所有人或登錄者之名稱及地址、製造業者名稱及地址

2. 醫療器材商（藥局）名稱、地址、許可執照字號及諮詢專線電話

3. 加註「消費者使用前應詳閱醫療器材說明書」

衛生局 隱形眼鏡 食藥署

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