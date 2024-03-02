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癲癇複檢未過將收回駕照 受害家屬嘆仍有漏洞應檢討

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
開車、騎車途中疑似因癲癇發作導致的事故時有所聞。示意圖。本報記者／翻攝
開車、騎車途中疑似因癲癇發作導致的事故時有所聞。示意圖。本報記者／翻攝

過去我國癲癇患者曾全面禁止考取汽機車駕照交通部2020年起有限度開放，但開車、騎車途中疑似因癲癇發作導致的事故時有所聞，交通部研議修法加強掌握癲癇患者就醫狀況。有受害者家屬認為，當前對開放癲癇患者開車的法律仍有很多漏洞，包括保險制度、體檢準確度等都應檢討。

2020年2月新竹市一名李姓男子因「失神性癲癇」發作，前往醫院就診，醫師明確告誡不得再次駕駛，然而，李男認為自己有按時回診並持續服藥便持續開車，2022年3月駕車途中失神性癲癇症狀發作，導致車輛撞擊3輛等紅燈的機車，其中一名彭姓女騎士因此身亡。

交通部去年研議修法，將從就醫、出險等資料，找出癲癇、失智症、視覺障礙症等高風險駕駛進行複檢，若被判定不適合騎車、開車，將要求繳回或註銷駕照，今年可望上路。

而彭女的父親受訪無奈表示，當年撞上他女兒的癲癇患者，事發當下絕口不提自己患有癲癇，直到上法庭才稱自己有癲癇症狀。此外，不少保險公司拒保癲癇患者，若肇事者預期潛在事故風險提前脫產，事故發生後，受害者家屬根本求償無門。

彭先生也說，很多癲癇患者即便被認定為不適任駕駛仍未繳回駕照，發生事故也以患有癲癇為由私下和解，根本沒有案底。

他表示，他在女兒遭癲癇患者撞擊事故過程中，發現當前對開放癲癇患者開車的法律仍有很多漏洞。像是在保險方面，若要開放癲癇患者開車，就應強制其加保保險，並提高保費，要求保險公司不得拒保，避免發生事故後，肇事者雙手一攤不負責任。

彭先生也認為，癲癇患者開車的潛在風險是隨機性的，就算主動要求體檢，也不見得當下就檢查的出不適合開車。應該在醫生判斷不能開車或曾經發作就醫時，就主動介接資料給監理機關註銷駕照，仍執意開車者更應提高罰則，保障未來可能的受害者。

公路局說，現行規定具癲癇駕駛需檢具3個月內由合格醫療院所神經內科、神經外科等醫師開出近2年以上未發作診斷證明書；且發照日起每滿2年要換發一次，須於駕照有效期限屆滿前後1個月內，檢具近3個月內診斷書。

公路局表示，若駕駛人未依規定將執照繳回，將公告註銷其駕照；若駕駛人持已註銷駕照上路，依《道路交通管理處罰條例》第21條，可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰。

交通部 修法 患者 癲癇 車禍 駕照

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