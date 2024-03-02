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禽流感和緩 肉雞比去年便宜

聯合報／ 記者魯永明陳雅玲莊曜聰／連線報導
嘉義肉雞供需平穩，價格穩定，產地價每台斤35.8元，比去年同期38元下跌。記者魯永明／攝影
嘉義肉雞供需平穩，價格穩定，產地價每台斤35.8元，比去年同期38元下跌。記者魯永明／攝影

禽流感高峰期，雲林縣疫情蔓延有9場確診撲殺，嘉縣及台南各發生2場、4場染疫撲殺，與前年同期相比，疫情和緩，嘉義縣養雞協會理事長黃國明說，疫情管控除家禽業用心管理，還有老天賞臉，入冬無下雨濕冷天氣，肉雞供需平穩，價格穩定，產地價每台斤35.8元，比去年同期38元下跌。

去年3、4月，國產肉雞因禽流感疫情嚴重減產，供需失衡，雞肉價格漲不停，全雞每台斤上漲逾百元，讓攤商、消費者吃不消，隨著疫情緩和，肉雞供應量增加，價格微幅下跌。

嘉縣家畜疾病防治所長林珮如說，嘉縣畜牧產量全國排名第5，去年10月至今發生2場：1場鵪鶉撲殺3萬5640隻，1場種鵝6638隻；與前年情況相比，前年10月至去年2月發生9場：1場鵪鶉撲殺4萬8500隻，1場肉鵝1324，2場肉鴨5687隻，肉雞4場59499，蛋雞1場36766隻。

今年疫情和緩，主因是家禽業加強消毒管理，防治所主動消毒防疫，強化畜牧場源頭環境管制，增購2輛消毒車，讓每年消毒量從2.8萬場次提升到4.4萬場次，消毒量能大幅提升57%。

台南去年10月至今發生4場，都在溪北區，包括3場肉雞場、1場蛋雞場，撲殺5萬3076雞隻；與前年同期共7場、撲殺13萬7957隻相比，疫情明顯和緩，範圍也局限，南市農業局持續宣導防疫，加強禽舍衛生及載運安全。

黃國明說，家禽業受前年疫情嚴重損失慘重教訓，今年加強禽舍消毒環境衛生，防疫升級，加上老天爺賞臉，入冬後無下雨寒流濕冷天，白天天氣回暖，雞隻好顧少生病，目前肉雞供需平衡，產地價每台斤35.8元，比去年同期價格38元下跌，只要天氣持續好，疫情和緩，雞肉價格不致再如去年飆漲。

疫情 禽流感

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