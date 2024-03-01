冷氣團將帶來雪霰 公路局傍晚5時預警性封閉合歡山道路

南投傍晚開始飄雨，公路局依據最新氣象情資，受強烈大陸冷氣團及華南雲帶影響，研判3000公尺以上高山入夜後，溫度將降至冰點以下，伴隨降雨水氣偏多，預警今天深夜至明晨有發生降雨夾霰（雪）的可能，宣布台14甲線翠峰至大禹嶺路段，17時起預警性封閉，車輛只出不進。

公路局中區養工分局表示，今天5時先預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺18至41.5公里路段，另視現地實際天候狀況，亦不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，並於翌(2)日7時視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，道路封閉造成不便敬請見諒。

埔里工務段並提醒用路人，由於高山氣候嚴峻、變化迅速，今晚管制路段仍視現況機動調整；另依2024年合歡山雪季公告事項，下( 積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

此外，為協助農產蔬果的運送，台8線中橫臨37便道，視天候狀況增加夜間6時通行時段，僅供有由公所造冊的蔬果農產運輸大貨車單向通行（只從德基往谷關，無谷關往德基）。