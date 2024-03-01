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冷氣團將帶來雪霰 公路局傍晚5時預警性封閉合歡山道路
南投傍晚開始飄雨，公路局依據最新氣象情資，受強烈大陸冷氣團及華南雲帶影響，研判3000公尺以上高山入夜後，溫度將降至冰點以下，伴隨降雨水氣偏多，預警今天深夜至明晨有發生降雨夾霰（雪）的可能，宣布台14甲線翠峰至大禹嶺路段，17時起預警性封閉，車輛只出不進。
公路局中區養工分局表示，今天5時先預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺18至41.5公里路段，另視現地實際天候狀況，亦不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，並於翌(2)日7時視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，道路封閉造成不便敬請見諒。
埔里工務段並提醒用路人，由於高山氣候嚴峻、變化迅速，今晚管制路段仍視現況機動調整；另依2024年合歡山雪季公告事項，下( 積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。
此外，為協助農產蔬果的運送，台8線中橫臨37便道，視天候狀況增加夜間6時通行時段，僅供有由公所造冊的蔬果農產運輸大貨車單向通行（只從德基往谷關，無谷關往德基）。
公路局籲請行駛台8線、台14甲線的用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，並隨時關心道路行車資訊。
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