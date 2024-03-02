容易被誤認為感冒的癌症！6大症狀要當心



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「淋巴癌症狀」話題的網路聲量，帶您了解網友對淋巴癌症狀的關注焦點。

淋巴癌」被稱為「無聲的殺手」，因其初期症狀不顯著，使患者容易忽略身體的警訊，延誤治療。那麼，「淋巴癌」又有哪些症狀呢？讓我們來進一步探討這些應當注意的徵兆吧！

淋巴結腫大不可忽視！發燒、疲倦類似感冒

▲ 網友熱議 TOP6 淋巴癌症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年來，網友討論「淋巴癌症狀」，發現「淋巴結腫大」是網友最關注的症狀之一。

淋巴癌常見的明顯症狀之一是在脖頸、腋窩及腹股溝形成腫塊，多數無痛，有網友就表示「發現自己長腫塊，後來被醫生診斷為淋巴癌，後續需要服藥抗生素來縮小腫塊」，也就自身經驗提醒，與其他良性腫塊相比，淋巴癌腫塊不會變小，反而會逐漸增大，建議大家發現腫塊時可以先自我觀察。

而「發燒」、「感到疲倦」也是淋巴癌的常見症狀，由於這些症狀與感冒相似，患者往往會以為只是感冒，然而當這些症狀持續數日不止時，就需要多加關注。

有網友便分享甘苦談，說到「身體開始變得虛弱，晚上會高燒，接著更伴隨著腫塊一同出現」，表示雖然單以發燒、疲倦不容易判斷是否為淋巴癌，但只要多留心於其他症狀，也有機會及早發現病情。

此外，「體重突然變輕」也是網友針對淋巴癌症狀的討論焦點，由於多方原因如免疫力下滑、食慾不振等因素，淋巴癌亦可能使患者的體重急遽下降，有病友分享自身經驗，提到「當沒有刻意減重時，體重突然下滑可能另有原因」，提醒多留心自身的體重變化。

雖然淋巴癌初期症狀不明顯，但只要更仔細的觀察自己的身體、定期體檢，仍然可以發現蛛絲馬跡，把握黃金治療時間！讓我們為自己的健康多留心吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「淋巴癌症狀」相關討論則數。

觀測期間：2023/02/04~2024/02/04，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw