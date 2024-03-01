全球最佳醫院 僅北榮進250強

「全球最佳醫院（World's Best Hospitals二○二四）」結果出爐，台北榮民總醫院位居二一八名，是台灣唯一進入全球前二五○強的醫院。此外，國內共卅五家醫院接受評比，台北榮總名列國內第一，台大緊接在後，林口長庚、台中榮總、高雄長庚醫院分別位居第三名到第五名。

台北榮總院長陳威明表示，評比結果提供參考、鞭策，相信台灣幾個醫學中心的水準都不輸給榜上其他國家的醫院。

全球最佳醫院由美國「新聞周刊（Newsweek）與全球數據公司「Statista」合作，今年由主辦單位擇定卅個國家評比，設定評分方式後，在該國公開資料中尋找相關數據。國內僅台北榮總進入前二五○名。

不過，一向以醫療自豪的台灣為何在全球排名能見度不高？

一位專家直言，台灣公開資料中欠缺醫療品質與病患就醫體驗相關數據，醫療服務品質調查國際化程度不足，因此國際評審委員無法從公開資料取得足夠數據，評委僅能以Google評分、國際醫院評鑑，以及醫策會網頁上的數據來進行評比，建議資訊透明化與系統化。

但是衛福部長薛瑞元則持不同的看法，他指出，台灣醫界的資訊化程度或透明度不低，將進一步研究其評比標準、設定指標。

新光醫院副院長洪子仁則認為，國外評比人員想在台蒐集英文書寫的醫療品質指標，確實較困難，客觀評比難度高。

此外，對於兒科住院醫師鬧人力荒，薛瑞元表示，已擬定眾多兒科醫師補助措施，正整理及計算補助額度，預計在三月底前公布細節，而補助內容為補貼收治重、難、罕疾病的兒科醫師薪資，以及補助兒科醫師出國進修。