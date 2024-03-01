快訊

新竹縣長楊文科驚傳涉貪遭搜索 疑牽扯竹北天坑事件

貨車衝撞派出所 24歲男警喪命 肇事者逃離穿越平交道遭火車撞死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024癌症論壇啟動／癌友心願藏洋蔥 「握三下就是我愛你」

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導

「我在術前跟孩子一直抱抱，並約定暗號，手握對方三下，就是我愛你，在隔離時，我們就用約定的三下來說愛。」在聯合報2024年癌症論壇「一起來許願」活動網頁中，一名媽媽癌友訴說著她的心情。她說，當醫師宣判罹患癌症時，她的心情很平靜，那時是在疫情隔離期間，唯一的擔心是孩子以及父母，她怕孩子找不到媽媽，會讓自己父母「不好帶」。

在隔離病房接受治療的過程中，這位癌友的孩子因找不到媽媽而用塑膠椅把自己罩起來，並大聲嚷著：「媽媽不要我了！」當這位癌友聽到消息，滿心不捨，也不斷流淚，後來在手術前，她就和孩子有了約定，當無法言語時，就手握對方三下，代表「我愛你！」在許願留言板當中，這位癌友的每句留言，都藏滿了洋蔥，也藏滿了癌友對孩子、父母深深的掛念與依戀。

除了這位癌友，在許願留言板上，也有其他癌友希望癌症不再復發、今年能順利使用四腳助行器走路，也希望順利找到工作，「讓職場友善一點，雇主不要聽到癌症就拒絕錄用」，這些願望正反映許多癌友、癌友家人的心聲。在2024年癌症論壇「一起來許願」專區，還有許多癌友的真摯心聲，傳達對友善抗癌環境的最深盼望。

聯合報已連續6年與國衛院攜手舉行癌症論壇活動，為癌症防治相關政策倡議、癌友福祉發聲，目前已是全台規模最大癌症論壇盛會，今年2024癌症論壇「Love & Care友善抗癌行動」將在4月13、14日於政大公企中心A2國際會議廳隆重登場。此外，即日起至4月14日，無論是癌友、照顧者，都可以將自己心願寫成短信，並在「一起來許願」專區寫下短信內容，之後還可以參加抽獎活動，希望大家踴躍參加，一起加油！

父母 癌症

延伸閱讀

MLB／大谷翔平曾訂5年禁慾之約 日媒曝父母不想兒媳2職業

玖壹壹春風「放高利貸險入獄」 一原因免被關

氣候多變多吃洋蔥提升免疫力！哪種顏色洋蔥最營養？5步驟切洋蔥不流淚

陳其邁吃牛肉火鍋必加這味 享受林園洋蔥正對時

相關新聞

冷氣團來襲明恐跌破10度 下周氣溫如「雲霄飛車」這日再轉濕冷

中央氣象署指出，未來一周兩波冷空氣，溫度變化「大起大落」。首波從今晚影響至周六，強度達強烈大陸冷氣團，明晚至周六清晨最冷...

大地震前兆？新竹山區上千萬馬陸全竄出爬滿樹 網：密集恐懼症快發作

嘉義縣太保市今天下午連兩震，讓不少中南部民眾飽受驚嚇，不過就在地震前後，新竹縣李棟山山區卻傳出有大量馬陸竄出，被登山民眾...

彰化今午地震「八卦山脈劇烈晃動」影像曝光 民眾驚呼：震很大

今天下午1點26分發生地震，彰化縣有達三到四級，讓許多民眾嚇一大跳，而交通部觀光署參山國家風景區管理處架設在社頭鄉八卦山...

接手年代富國島爛攤遭品保制止 鴻毅喊冤：是出面解決問題

年代旅遊越南富國島丟包爭議延燒，負責人林大鈞昨接受本報專訪時表示，並未攤手不管，停業後未出團旅客，已找到旅行社銜接。但旅...

情人節太激情！女友腹痛嚴重出血 醫講解病例他突「嗨喊一句」網炸鍋

不少情侶在特殊節日前後例如情人節都會展開激戰，但動輒樂極生悲。臺灣1名醫生早前在網上分享真實案例，指出收到高中男同學致電求救，指和女友發生關係後…

全球最佳醫院台灣僅一家上榜 專家點「1原因」：看看就好

美國「新聞周刊（Newsweek）與全球數據公司「Statista」合作的「全球最佳醫院」公布今年最新排名，在全球最佳2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。