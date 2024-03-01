2024癌症論壇啟動／癌友心願藏洋蔥 「握三下就是我愛你」

「我在術前跟孩子一直抱抱，並約定暗號，手握對方三下，就是我愛你，在隔離時，我們就用約定的三下來說愛。」在聯合報2024年癌症論壇「一起來許願」活動網頁中，一名媽媽癌友訴說著她的心情。她說，當醫師宣判罹患癌症時，她的心情很平靜，那時是在疫情隔離期間，唯一的擔心是孩子以及父母，她怕孩子找不到媽媽，會讓自己父母「不好帶」。

在隔離病房接受治療的過程中，這位癌友的孩子因找不到媽媽而用塑膠椅把自己罩起來，並大聲嚷著：「媽媽不要我了！」當這位癌友聽到消息，滿心不捨，也不斷流淚，後來在手術前，她就和孩子有了約定，當無法言語時，就手握對方三下，代表「我愛你！」在許願留言板當中，這位癌友的每句留言，都藏滿了洋蔥，也藏滿了癌友對孩子、父母深深的掛念與依戀。

除了這位癌友，在許願留言板上，也有其他癌友希望癌症不再復發、今年能順利使用四腳助行器走路，也希望順利找到工作，「讓職場友善一點，雇主不要聽到癌症就拒絕錄用」，這些願望正反映許多癌友、癌友家人的心聲。在2024年癌症論壇「一起來許願」專區，還有許多癌友的真摯心聲，傳達對友善抗癌環境的最深盼望。

聯合報已連續6年與國衛院攜手舉行癌症論壇活動，為癌症防治相關政策倡議、癌友福祉發聲，目前已是全台規模最大癌症論壇盛會，今年2024癌症論壇「Love & Care友善抗癌行動」將在4月13、14日於政大公企中心A2國際會議廳隆重登場。此外，即日起至4月14日，無論是癌友、照顧者，都可以將自己心願寫成短信，並在「一起來許願」專區寫下短信內容，之後還可以參加抽獎活動，希望大家踴躍參加，一起加油！