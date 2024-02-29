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補充空汙物抵換措施 永安LNG廠增設緊急燃燒塔環差過關

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣中油公司天然氣事業部永安液化天然氣廠，永安廠為台灣第一座液化天然氣專用接收站。聯合報系資料照
台灣中油公司天然氣事業部永安液化天然氣廠，永安廠為台灣第一座液化天然氣專用接收站。聯合報系資料照

高雄永安液化天然氣廠為國內第1座液化天然氣專用港口，考量該廠東、北碼頭同時雙靠卸收時，恐發生岸上蒸發氣（Boil-Off Gas, BOG）無法回氣到船上的緊急狀況，為此台灣中油欲增設1座緊急燃燒塔提出環差申請變更。環委要求以最劣情境下，量化增設緊急燃燒塔操作時，對周界空品影響的數據、施工及營運間空汙物抵換措施等，本案審核修正後通過。

環境部今天召開「永安廠北堤新建工程（含站區設施擴建）環境影響說明書第1次環境影響差異分析報告」專案小組初審會議，開發單位台灣中油報告，當北碼頭天然氣（LNG）船卸收達最大速率時，所需燃燒塔處理量為每小時90.1公噸，評估現有燃燒塔處理量不足21.5公噸。

若遇到颱風過境前後，船運調度困難時，可能會出現東、北碼頭雙靠港同時卸收情況，其所需燃燒塔處理量每小時高達121.2公噸，評估現有燃燒塔處理量不足52.6公噸，因此欲新增1座緊急燃燒塔，將卸收產生的OBG排放至緊急燃燒塔予以處理，每小時處理量能達70公噸；中油強調，只有發生緊急狀況才會啟用。

環委建議，開發單位應補充以最劣情境（東、北碼頭雙靠卸收）下增設緊急燃燒塔的操作機制（含操作時間及處理量等），量化數據評估對周界空品影響；施工及營運期間空汙物抵換措施、抵換量計算及抵換對象；施工期間臨時用電量及溫室氣體排放。

環委也提出，開發單位須補充土石方管理計畫、說明本次變更內容與原還說書核准宮崎間環境監測計畫的差異性；強化說明緊急應變計畫及安全管理計畫，另補充消防用水（含化學藥藥劑）後續處理。經閉門會議後，環委決議本案審核修正通過。

中油 環境部

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