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嘉義太保連2震 氣象署：無關車籠埔梅山斷層 2天內規模4以下餘震
嘉義縣太保市今天下午連兩震，下午1時26分發生規模4.9地震，1時47分又再發生規模3.6地震。中央氣象署表示，該起地震單純為破碎帶所致，與車籠埔斷層、梅山斷層等斷層無關，估2天內餘震就會釋放完畢，規模低於4以下。
中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，今天該起地震成因，台灣處菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊碰撞所致，其碰撞所累積能量，傳遞至台灣西部淺層位置蓄積，因此台灣西部地震多數較淺。
他表示，今天該起地震發生位置在破碎帶，與車籠埔斷層、梅山斷層等斷層無關，尤其梅山斷層並未延伸到這麼遠位置，單純為破碎帶所致地震，因能量淺很快釋放，因此後面又有小規模的3.6餘震。另外，估2天內餘震就會釋放完畢，規模低於4以下。
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