快訊

彰化三姊弟遭撞飛後7天…姊姊器官功能恢復近八成 腦部要加油

快改道！ 國1北上3車和貨櫃車追撞 新營交流道至嘉義系統封閉

MSCI新季度生效…台股漲112點收18,966點 台積電跌8元

只剩最後一天！王品「來滋烤鴨」今晚結束營業

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
王品旗下品牌「來滋烤鴨」 自即日起結束營業。圖／王品提供
王品旗下品牌「來滋烤鴨」 自即日起結束營業。圖／王品提供

粉絲想吃要把握最後的機會！王品於2月29日宣佈，集團旗下的「來滋烤鴨」今日為最後一個營業日。王品表示，同仁將轉入集團其他品牌繼續服務，相關福利、年資、權益，不受任何影響。

2021年底因應疫情而成立的「來滋烤鴨」，以外帶的烤鴨料理為主，共有「新店北新店」、「中和捷運南勢角店」兩間門市。因提供有烤鴨個人餐、多人餐等品項，因此獲得許多消費者青睞。

王品於2月29日宣佈，來滋烤鴨自即日起結束營業。同時也表示，王品集團以多品牌為發展策略，自2018年以來，台灣已開出青花驕、享鴨、和牛涮、肉次方、初瓦…等超過十個新品牌，感謝台灣消費者肯定。在多品牌、多角化策略下，王品集團積極評估市場特性與盤點既有資源，嚴守財務紀律、調整品牌組合及經營規模，積極「汰弱留強」，提升經營效率，希望「持盈保泰」達到最佳經營配置。期許符合消費者的期待，也能兼顧同仁及投資人的權益。

品牌 消費者 烤鴨

延伸閱讀

汰弱留強　王品旗下外帶烤鴨品牌「來滋烤鴨」今熄燈

王品狂撒億元好禮 六大鍋開涮送千元機票購票金

獨／饕客哭哭！全台第一名三明治「LBC」熄燈 粉絲不捨：太可惜

秀出貓咪照送奶凍、點套餐送和牛！王品3品牌限時優惠

相關新聞

林大鈞稱未神隱 品保怒批「演很大」：圖利承接旅行社

年代旅遊越南富國島丟包爭議延燒，負責人林大鈞昨天接受本報專訪說，這段時間在處理客戶事宜未神隱，沒有兩手一攤不管，停業後未...

服務業缺工 拉近男女時薪差距 今年「同酬日」進步4天

勞動部今發布我國今年「同酬日」為2月23日，比去年進步4天。勞動部官員指出，因去年住宿餐飲等內需服務業人力需求高，服務業...

鋒面逼近！ 午後變天 入夜氣溫急墜 強烈冷氣團將大舉襲台

把握好天氣，即將變天了。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，今天影響台灣的天氣系統又會有明顯的變化出現，上午期間鋒面系...

下午1時26分嘉義太保規模4.9地震 最大震度4級

中央氣象署發布有感地震報告，今天下午1時26分，在嘉義縣政府東北方1.9公里 ，位於嘉義縣太保市，發生芮氏規模4.9地震...

溪頭又出亂象！ 占位行為讓園方頭痛 將公告並移置處理

溪頭是國人最常來的森林園區，享受芬多精外，更能運動健身登山，過去除了吊床族、橫躺族外，各種民眾自私的行為亂象不斷發生，近...

夜貓族會越來越胖！營養師曝熬夜致「二低一高」 恐多65瓶可樂熱量

你是夜貓族嗎？營養師李婉萍近日在臉書提醒夜貓族族群，長期熬夜恐導致發胖，因為這樣的作息會形成「二低一高」，包括：生長激素降低、瘦體素降低，及飢餓素升高，讓夜貓族想怎麼瘦也瘦不下來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。