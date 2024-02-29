只剩最後一天！王品「來滋烤鴨」今晚結束營業

粉絲想吃要把握最後的機會！王品於2月29日宣佈，集團旗下的「來滋烤鴨」今日為最後一個營業日。王品表示，同仁將轉入集團其他品牌繼續服務，相關福利、年資、權益，不受任何影響。

2021年底因應疫情而成立的「來滋烤鴨」，以外帶的烤鴨料理為主，共有「新店北新店」、「中和捷運南勢角店」兩間門市。因提供有烤鴨個人餐、多人餐等品項，因此獲得許多消費者青睞。

王品於2月29日宣佈，來滋烤鴨自即日起結束營業。同時也表示，王品集團以多品牌為發展策略，自2018年以來，台灣已開出青花驕、享鴨、和牛涮、肉次方、初瓦…等超過十個新品牌，感謝台灣消費者肯定。在多品牌、多角化策略下，王品集團積極評估市場特性與盤點既有資源，嚴守財務紀律、調整品牌組合及經營規模，積極「汰弱留強」，提升經營效率，希望「持盈保泰」達到最佳經營配置。期許符合消費者的期待，也能兼顧同仁及投資人的權益。