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如何拉近男女薪資差距 學者籲仿效歐盟制定薪資透明法

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
勞動部今天公布兩性同酬日為2月23日，比去年進步4天，其實是回到蔡政府執政第一年的水準，8年來男女薪資差距幾乎是原地踏步，兩性仍同工不同酬。示意圖。本報資料照片
勞動部今天公布兩性同酬日為2月23日，比去年進步4天，其實是回到蔡政府執政第一年的水準，8年來男女薪資差距幾乎是原地踏步，兩性仍同工不同酬。示意圖。本報資料照片

勞動部今天公布兩性同酬日為2月23日，比去年進步4天，其實是回到蔡政府執政第一年的水準，8年來男女薪資差距幾乎是原地踏步，兩性仍同工不同酬。對於如何拉近男女薪資差距，勞動學者認為，台灣雖有進步，但仍有努力空間，建議仿效歐盟、美國，制定「薪資透明法」，消弭資訊不對等，有利落實薪資上的性別平權。

文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻指出，相比歐盟最關心性別薪資差距問題，台灣近30年雖有進步，也比日、韓略好，不過明顯仍有努力空間。現階段解決這個問題，主張仿效歐盟、美國，制定「薪資透明法」，歐盟去年4月底正式通過，並於今年開始實施。

李健鴻指出，借助薪資透明法，法有明定面對求職者在應徵階段，雇主都要公布薪資，目的是讓消弭勞動市場長期資訊不對等，並讓勞方較不易居於談判劣勢。此外，若已是受雇用的在職勞工，歐盟也規定50人以上企業，每年雇主都要對所有員工，以「類別化」為分布，公布男女性別薪資差距資訊。

他說，公布後，若有女性員工發現有疑義，可依法要求雇主，說明為何比同類別男性員工薪資差，而雇主依法須在法定期限說明，若該員工認為其理由有涉性別歧視，亦可要求勞工局出面調查，若調查屬實，可以依法開罰。

中正大學法律系教授鄭津津表示，光看同酬日，並不能武斷推論是男女同工不同酬所致；當前社會高薪工作多是男性從事，而薪資偏低工作以女性從事為多，才是主因。統計下來，男女平均薪資就有差距，以致女性需較男性多工作54天，才能達到與男性相同的全年薪資。

她指出，男女同工不同酬或許仍有，但應已經減少，源頭在於教育端的科系、產業選擇，從校園普遍可見，醫學系、電機系、資工系屬高薪行業，多是男性，以致出社會後，薪資差距就有落差。

鄭津津說，勞動部能做的是確實落實同工同酬規定，若經查，還有雇主只因性別不同給予不同薪資，或在勞工升遷過程考量性別，勞動部應予以檢視，落實性別平權。

性別歧視 薪資

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