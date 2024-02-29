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業者若有重大消費爭議 3/1起無法借用北市府場館

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北藝術中心。圖／聯合報系資料照
台北藝術中心。圖／聯合報系資料照

為強化消費資訊透明、降低交易風險，自3月1日起，業者申請北市府場館舉辦「藝文表演」及「路跑」活動，須揭露履約保障機制或付款保障措施、退費執行方式等資訊；業者若有重大消費爭議未妥善處理的不良紀錄，將列入不予核准使用之考量。

該措施適用的消費類型為「藝文表演」及「路跑」活動，參與場館包括台北流行音樂中心、台北表演藝術中心、台北小巨蛋、松山文創園區、西門紅樓、花博公園展館、河濱公園、客家文化主題公園、台北體育館、市區道路、市立大學場地、市立高級中等以下學校校園場地，以及文化局轄下城市舞台、大稻埕戲院、文山劇場、親子劇場、中山堂、水源劇場等。

局長連堂凱表示，近年來業者主辦的藝文表演或路跑活動，迭有活動延期、取消或變更主要內容等情況發生，部分業者並未妥善處理所衍生的消費爭議，甚至拒絕申請退款，引發大批消費紛爭。

為建構友善消費環境，北市府率先於所轄場館推動不良業者黑名單機制，連堂凱說，業者若有重大消費爭議未妥善處理的不良紀錄，將列入不予核准使用之考量，促使業者重視消費者權益，妥善處理消費者的訴求。

消保官江靜昀指出，現行法規未針對藝文表演及路跑活動等消費類型，強制要求業者須提供履約保障機制或付款保障措施，未來會要求業者申請使用場館時，需於活動售票平台或官方網站等處揭露該活動的「履約保障機制或付款保障措施」資訊。

另外，若藝文表演活動主要表演人員或主要節目內容於預定表演前發生變動，或路跑活動因業者事由致無法舉行時，業者應預先揭露退費方式及具體執行作法。江靜昀表示，業者若違反資訊揭露義務，市府各場館得沒收其申請保證金，或未來不准其再申請使用。

江靜昀提醒，消費者在藝文表演或路跑活動售票平台付費購買時，可留意業者有無在交易契約內容、活動售票平台或官方網站等處，提供履約保障機制或付款保障措施，以瞭解進行交易的消費風險。

台北流行音樂中心。圖／聯合報系資料照
台北流行音樂中心。圖／聯合報系資料照

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