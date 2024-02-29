溪頭又出亂象！ 占位行為讓園方頭痛 將公告並移置處理

溪頭是國人最常來的森林園區，享受芬多精外，更能運動健身登山，過去除了吊床族、橫躺族外，各種民眾自私的行為亂象不斷發生，近來民眾反映少許「占位族」欠缺公德心，把園方提供給遊客休息的桌椅占為已用，常見有人把私人物品放置在桌椅上，讓後到的人想坐下休息，又怕造成糾紛而不敢坐，不得已貼文呼籲園方重視解決。

溪頭營林區主任彭嘉文表示，最近不少遊客反映玻璃溫室邊的休息區，少數缺乏公德心的遊客，早到後，就把私人東西放置在桌椅上搶占位置，但人卻不見踪影，園方一直有針對此一亂象，向民眾宣導勿用物品占位，而屢勸無效下，園區已公告「如有占位情形，則園區人員將自行將物品移置」做為因應。

彭嘉文說，溪頭是中部地區少有森林園區，每天至少有3、4千人入園，是全國最受歡迎的森林遊樂區，特別是每到夏天更是吸引民眾上山省錢納涼，運動健身登山，還能享受森林浴，而面對大量的遊客，園區內本來就有設置休息桌椅區及吊床區，過去涼亭、步道甚至發生橫躺族、車床族及野炊族等亂象，很難加以管制。

目前雖經管理人員多次輔導勸說，離開時不要把私人物品放在桌椅上，但仍有少數遊客不配合遵守，讓後到的遊客想坐又不敢坐，遊客建議園方比照管理中心旁的桌椅區，也貼上標語以提醒遊客，離開時順便把私人物品帶走，留下座位，給需要休息的人。