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新竹台大分院升格醫學中心反降掛號費 院長親揭原因

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新竹台大醫院院長余忠仁說，調降掛號費並非擔心病人流失，而是回應病人心聲，減輕病人負擔，與總院採一致收費方式。本報資料照片
新竹台大醫院院長余忠仁說，調降掛號費並非擔心病人流失，而是回應病人心聲，減輕病人負擔，與總院採一致收費方式。本報資料照片

衛福部日前宣布，雙和醫院、台北慈濟醫院及新竹台大分院，自3月1日起晉升為醫學中心。新竹台大分院3月1日晉升為醫學中心，是否調漲掛號費引人關注。新竹台大分院院長余忠仁說，晉升醫學中心後，民眾部分負擔須依健保規定調升，掛號費則會比照台大醫院總院收取，門診掛號費由現行150元降至100元，急診掛號費由300元降至250元。

余忠仁說，調降掛號費並非擔心病人流失，而是回應病人心聲，減輕病人負擔，與總院採一致收費方式；目前區域醫院和醫學中心可以做的醫療服務，其實相差不多，但醫學中心有照顧急、重、難、罕病人的責任，為治療困難病人，需積極投入更多的資源、人力，這是未來必須要做的事情。

依法規每200萬人口設有一家醫學中心，余忠仁指出，醫院晉升為醫中後，將成為竹竹苗地區的核心醫院，擔任區域醫療網的核心角色，已擬定極力發展智慧型醫院的重要目標，如改善撰寫病歷、醫療作業等流程，讓醫護人員不用花太多力氣填寫表單等，以減輕人員負擔。

「醫療機構護病比同時於3月1日上路，這部分會是最大的壓力來源。」余忠仁說，醫院遇到的問題與其他醫中一樣，均是護理師人力短缺，雖然衛福部制定提撥夜班津貼政策，但臨床觀察，經3年新冠疫情後，護理師離職已不全是薪資考量，更多的是爲轉換跑道、職涯重新規畫，或不希望輪值3班等。

余忠仁說，新竹地區生育率高，該院目前有1000多名護理師，但同時有60名護理人員在待產，或休產假、育嬰假等，「這在護理人力調度上，真的很頭痛」，需要更多的護理師提供臨床服務、能力，確保醫療品質。

「晉升為醫學中心是榮譽、是承擔，但以醫院財務來說，將會是沉重的負擔。」余忠仁說，投入醫事人力等資源都會增加醫院的營運成本，醫院財務更顯重要，但健保總額有限，給予北區、中區等健保成長率真的很少，對於未來醫院財務將會是重大挑戰。

台大醫院 新竹 醫學

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