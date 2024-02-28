游泳愛跳水？恐暗藏脊髓損傷危機 醫籲4原則自保

中央社／ 台北28日電
若過年胖一圈，游泳是減重選項，不少人會直接從池邊跳進泳池。示意圖／ingimage
若過年胖一圈，游泳是減重選項，不少人會直接從池邊跳進泳池。示意圖／ingimage

若過年胖一圈，游泳是減重選項，不少人會直接從池邊跳進泳池。醫師提醒，運動意外造成青少年脊髓損傷原因中，跳水占大多數，恐導致頸椎骨折等嚴重後果，應把握4原則自保。

新北市某高中學生在校內泳池進行跳水訓練時，頭部不慎撞擊泳池地板，導致外傷性頸椎骨折及高位脊髓損傷，目前仍因四肢癱瘓長期臥床，復健之路辛苦且漫長。

新北市土城醫院復健科主治醫師江芝儀今天透過新聞稿指出，不當的跳水可能導致自身或其他泳客受傷，其中特別以頭部朝下的跳水姿勢最危險，恐造成如頸椎骨折、高位脊髓損傷等嚴重後果。

江芝儀提醒，在跳水過程中，遵守安全規則和採取意外預防措施至關重要，應把握4原則，首先是在跳水之前要檢查場地，需確保泳池的水深符合安全標準，千萬不要跳入不清楚水深的地方；再來是要學習正確的技巧和姿勢，以降低受傷風險。

此外，謹慎選擇跳水地點，避免在不熟悉或危險的地方跳水，比方說不確定池底深度、水底有障礙物的地區；當發生跳水事故，例如撞擊頭部或脊髓損傷的情況，應立即呼叫緊急救援並避免移動受傷者，以免加重損傷。

高位脊髓損傷的後續臨床症狀，包含肢體感覺喪失、痙攣，重則四肢癱瘓、呼吸衰竭、大小便失禁等，甚至可能立即有生命危險。她呼籲，應了解跳水潛在風險及安全重要性，因為在造成青少年脊髓損傷的原因中，最常見是交通事故，第二常見是運動意外傷害，其中以跳水占絕大多數。

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