布局雙印市場 觀光署今成立駐雅加達台灣觀光服務處

交通部觀光署今年訂定1200萬國際觀光客目標，上半年主力布局雙印（印度、印尼）市場，繼2月8日成立駐孟買觀光服務處，今再成立「駐雅加達台灣觀光服務處」，由副署長周廷彰在印尼雅加達主持揭牌儀式，透過觀光宣傳推廣活動深化台灣觀光品牌認知度，吸引印尼旅客來台觀光。

觀光署表示，駐雅加達台灣觀光服務處位於雅加達商業購物熱鬧的中西區GoWork Central Park，今日揭牌儀式邀請駐印尼台北經濟貿易代表處、中華航空、長榮航空、新加坡航空及印尼最具代表性的觀光旅遊協會等見證，並辦理「台灣日」活動，提供來自台灣的特色餐點、伴手小物。

觀光署指出，印尼人口超過2.7億，穆斯林人口居世界之冠，整體人口紅利及消費力快速成長，經濟規模亦為東協之冠，是亞洲最具觀光發展潛力的國家之一，也是各國極力爭取穆斯林旅客的重要市場。去年印尼來台旅客約達20.2萬人次，較疫情前2019年印尼來台旅客（22萬9960人次）恢復約88%。

觀光署表示，為拓展印尼旅客來台觀光市場，設立駐雅加達臺灣觀光服務處，以貼近印尼旅客需求，直接傳達台灣觀光資訊，協助業者創新主題行程產品，提升與印尼當地組團業者溝通效率，尤其印尼近年來中高端旅遊與企業會展（MICE）獎勵旅遊市場發展蓬勃，有助爭取穆斯林旅客來台。

駐印尼台北經濟貿易代表處公使陳盛鵬表示，自2016年台灣推動新南向政策以來，與印尼政府及民間往來已相當密切，希望透過駐雅加達台灣觀光服務處成立，共同創造台印觀光交流新高峰。周廷彰也說，印尼為台灣積極開發的重點市場，不僅重視在地的華裔旅客，更積極整備廣大的穆斯林市場。