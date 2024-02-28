新北爆麻疹群聚！34歲醫護接觸確診者染疫 兩處足跡公布、匡列341人

新北市出現麻疹群聚事件，衛生局今新增一名本土麻疹病例，為先前本土確診個案就醫時的男醫護，因被匡列追蹤，2月24日開始頭暈、26日出現咳嗽、紅疹，現正居家隔離中。目前已匡列341人，包括非同住親友4人及醫院、活動地等接觸者337人，將持續監測至3月15日。

新北市衛生局說明，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，新增病例現居中和區34歲男性醫護，因首例本土確診個案就醫時感染，被匡列追蹤，2月24日開始頭暈、26日出現咳嗽、紅疹但無發燒，27日由醫院通報確診，現居家隔離中。目前已匡列個案接觸者共341人，包括非同住親友4人及醫院、活動地等接觸者337人，將持續監測至3月15日。

另外，疾管署公布該個案2月22日曾至桃園機場第二航廈美食街、2月25日至中和區梁家米粉湯，有相關活動史的民眾請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請盡速就醫並告知接觸史，另自主健康管理期間應避免出入公共場所，盡量配戴口罩，以降低病毒傳播風險。為避免醫護人員照護病人遭受感染，籲請醫護工作者如無麻疹抗體，請補種MMR疫苗。

衛生局呼籲，新北已出現麻疹群聚事件，籲請醫師提高警覺，於病人就醫時，應詳實詢問旅遊史及接觸史等TOCC相關資訊，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生機關及時採取防治措施。