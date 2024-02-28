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NASA空品實驗機再飛來台灣 DC8引擎過熱未能飛航

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
NASA的DC-8-72型空氣品質監測飛機原訂今天出航到台灣執行任務，但在出發前出現引擎過熱問題而未能飛航。聯合報系資料照
NASA的DC-8-72型空氣品質監測飛機原訂今天出航到台灣執行任務，但在出發前出現引擎過熱問題而未能飛航。聯合報系資料照

環境部與交通部氣象署、美國NASA合作啟動高屏3D空品實驗，今天NASA亞洲空氣品質實驗飛機再度飛航到台灣，原訂NASA的2架飛機DC8、GIII都會執行任務，但DC8飛機在出發前出現引擎過熱問題而未能飛航，環境部表示，接下來仍會持續爭取NASA飛航監測機會。

環境部監資司長謝炳輝表示，今天DC8飛機雖未能飛航，但包含GIII飛機及各地面監測都正常運作，也都蒐集到相關資料。

謝炳輝說明，DC8在出發前是因引擎過熱而停飛，加上DC8預計今年就會汰除，本次計畫有可能是它最後一役，但強調未來會持續向NASA爭取飛航來台的機會。

謝炳輝說，由於NASA亞洲飛航基地在韓國，因此也須配合當地飛航，並與國內民航、國防等協調，會積極溝通，目前尚未訂定下次飛航期程。

環境部說明，NASA實驗飛機今天再度飛航到台灣，GIII飛機在8600公尺高度於台灣雲嘉南至高屏間巡航，提供臭氧、細懸浮微粒（PM2.5）及其前驅物的高時空解析3D空品資料，以供衛星驗證、模式評估及管制策略參考，精進台灣空氣汙染治理。

環境部表示，環境部長薛富盛今也訪視與NASA跨國合作科研計畫的大型實驗，並慰勞跨部會單位及基層同仁、專家學者及配合學校，不分春節假日輪班，完成探空氣球、無人機3D密集觀測任務及搭配NASA飛航等相關任務。

NASA 環境部 空氣品質

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