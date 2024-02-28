快訊

巨人軍來台／呂明賜穿上巨人球衣 3日攜手姜建銘登場開球

首起麻疹群聚…醫護接觸感染 曾至桃機、新北梁家米粉湯

海巡署回應國台辦「冷血並非事實」 無蒐證錄影已表達歉意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「戲說」男星逝世生前受肺疾所苦 醫：近來天冷要注意

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
康祺今年元旦在病床上祝新年快樂。圖／摘自臉書
康祺今年元旦在病床上祝新年快樂。圖／摘自臉書

資深演員康祺曾演出「台灣靈異事件」、「戲說台灣」等劇，是本土劇熟悉面孔，據悉他近年深受肺疾所苦，27日傳出不幸離世，享壽71歲。胸腔科醫師表示，近來天氣驟變，對肺疾患者來說寒冷的天氣，對肺部會產生相當大的壓力，建議天氣變冷的幾天可以在家運動，避免外出接觸冷空氣，平時外出運動也避開交通繁忙的傍晚時段，照顧好自身肺部。

康祺出身楊麗花歌仔戲，過去在本土劇大多演出反派角色，他近年來受肺病所苦，臉書還有他在今年元旦躺在病床上的發文，提及「去年九月中旬心跳脈博停了6分鐘，經醫生CPR極力強(搶)救，總算再次回到人間，今年希望壞的去好的來，祝福大家」，po出插鼻管照，飽受病魔折磨令人鼻酸，豈料在27日傳出離世噩耗。

據「三立新聞網」報導，男星林智賢證實此事，透露康祺近年來晚年受肺疾所苦，常常跑醫院，天氣一冷就會氣喘

林口長庚胸腔內科呼吸道疾病科主治醫師羅友倫表示，肺部疾病相當多元，可能是氣喘、慢性肺阻塞（COPD）、間質性肺病等等，若肺部功能不好的民眾，建議優先尋求醫療協助，確立自身肺部情形；肺部疾病可能無法根治，但就像糖尿病、高血壓等慢性病，只要控制良好，日常生活並不會產生太大影響。

「肺部保養沒有特別的藥物，」羅友倫說，肺部保健得靠適度運動、減少吸入髒空氣來保養，簡單散步、快走等運動即可，不用到激烈運動，同時避開早上、傍晚等交通繁忙時段外出運動，減少吸入髒空氣；另外，相當重要的是「打疫苗」，減少罹患流感、肺炎鏈球菌感染的可能，避免感冒讓肺部再受到威些。

近期天氣忽冷忽熱，對肺部功能不好的民眾也要特別注意。羅友倫指出，秋冬是氣喘好發之際，空氣溫度改變對肺部來說會「產生很大的壓力」，因此太冷的時候就別到戶外運動，改在室內進行簡單有氧運動，人多地方戴口罩；雖然台灣空氣不會太乾燥，用不到加濕器，但若有空氣清淨機也可以使用，讓室內環境空氣品質更好。

羅友倫提醒，民眾若開始有咳嗽加劇、呼吸有困難時，就應該儘速就醫確定是否肺部有健康疑慮，至少到醫院初診、回診一次，診斷出病因後，醫師會開立平時日常控制疾病用藥，以及緊急狀況時的急救藥物，避免突發不適症狀時，沒有藥物可用，身邊親友也可一同接受衛教，及時給予病友協助。

氣喘 運動

延伸閱讀

「戲說」男星猝逝享年71歲！生前公開插管照惹淚崩

心臟衰竭初期會有什麼症狀？如何從呼吸症狀判別？嚴重度可分幾級？

深坑大火引戴奧辛恐慌 亞東急診醫：pm2.5口罩無法隔絕

嚴重型氣喘發作頻率高又嚴重 健保擴大生物製劑給付

相關新聞

氣象署：未來一周天氣變化大 低溫下探10度高溫可達34度

冬衣還不能收，未來一周天氣變化相當大。中央氣象署預報員趙竑今天指出，今明好天氣全台最高溫達可達30度；明晚鋒面通過轉濕冷...

今明回暖高溫逾24度 吳德榮：周五冷氣團報到轉雨 急凍下探10度

春天天氣多變，今為228假期，天氣回溫，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今明氣...

比生產還痛！ 每3人有1人罹「這」病 生病關鍵是年紀

俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，發作時會出現痠麻、刺麻、發癢、全身疲倦等症狀，發病時疼痛感被許多患者形容是「比生產痛還要痛」，­...

危險感知考題6月起納機車筆試 占總分10分之1

我國去年道安成果未達年降5%死亡數目標，交通部公路局規畫，6月起將危險感知題型納入機車筆試題庫，總計100個題型，隨機抽...

「這癌症」逾9成都是男性罹患 3大高風險生活習慣曝

根據衛福部國健署最新癌症登記資料顯示，食道癌罹患者主要為男性，占9成以上，更是男性十大癌症發生人數第6名。國健署提醒，食...

上合歡山注意！台14線29日起施工 封路交管19天

為維護行車安全，南投仁愛台14線埔霧公路南豐71K至人止關74K路段進行清除邊坡危木浮土作業，排定後天（29日）起至3月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。