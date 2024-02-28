「戲說」男星逝世生前受肺疾所苦 醫：近來天冷要注意

資深演員康祺曾演出「台灣靈異事件」、「戲說台灣」等劇，是本土劇熟悉面孔，據悉他近年深受肺疾所苦，27日傳出不幸離世，享壽71歲。胸腔科醫師表示，近來天氣驟變，對肺疾患者來說寒冷的天氣，對肺部會產生相當大的壓力，建議天氣變冷的幾天可以在家運動，避免外出接觸冷空氣，平時外出運動也避開交通繁忙的傍晚時段，照顧好自身肺部。

康祺出身楊麗花歌仔戲，過去在本土劇大多演出反派角色，他近年來受肺病所苦，臉書還有他在今年元旦躺在病床上的發文，提及「去年九月中旬心跳脈博停了6分鐘，經醫生CPR極力強(搶)救，總算再次回到人間，今年希望壞的去好的來，祝福大家」，po出插鼻管照，飽受病魔折磨令人鼻酸，豈料在27日傳出離世噩耗。

據「三立新聞網」報導，男星林智賢證實此事，透露康祺近年來晚年受肺疾所苦，常常跑醫院，天氣一冷就會氣喘。

林口長庚胸腔內科呼吸道疾病科主治醫師羅友倫表示，肺部疾病相當多元，可能是氣喘、慢性肺阻塞（COPD）、間質性肺病等等，若肺部功能不好的民眾，建議優先尋求醫療協助，確立自身肺部情形；肺部疾病可能無法根治，但就像糖尿病、高血壓等慢性病，只要控制良好，日常生活並不會產生太大影響。

「肺部保養沒有特別的藥物，」羅友倫說，肺部保健得靠適度運動、減少吸入髒空氣來保養，簡單散步、快走等運動即可，不用到激烈運動，同時避開早上、傍晚等交通繁忙時段外出運動，減少吸入髒空氣；另外，相當重要的是「打疫苗」，減少罹患流感、肺炎鏈球菌感染的可能，避免感冒讓肺部再受到威些。

近期天氣忽冷忽熱，對肺部功能不好的民眾也要特別注意。羅友倫指出，秋冬是氣喘好發之際，空氣溫度改變對肺部來說會「產生很大的壓力」，因此太冷的時候就別到戶外運動，改在室內進行簡單有氧運動，人多地方戴口罩；雖然台灣空氣不會太乾燥，用不到加濕器，但若有空氣清淨機也可以使用，讓室內環境空氣品質更好。

羅友倫提醒，民眾若開始有咳嗽加劇、呼吸有困難時，就應該儘速就醫確定是否肺部有健康疑慮，至少到醫院初診、回診一次，診斷出病因後，醫師會開立平時日常控制疾病用藥，以及緊急狀況時的急救藥物，避免突發不適症狀時，沒有藥物可用，身邊親友也可一同接受衛教，及時給予病友協助。