尼泊爾旅遊達人驚爆離世…享年46歲 粉絲錯愕： 年初才受過幫助
旅居尼泊爾20年的「尼泊爾達人Ruby （簡如邠）」今（28日）被證實已離世，享年46歲，死因疑似洗澡時造成的一氧化碳中毒。消息曝光後，引起廣大網友不捨。
Ruby過去時常在粉專中分享尼泊爾日常，是臉書知名自助旅行背包客論壇「背包客棧」南亞版的管理員。而背包客棧今凌晨發布Ruby過世消息，表示這個旅遊網站已成立了20餘年，感念她這段時光對尼泊爾旅行資訊的貢獻，希望與她有緣的人看到貼文後能夠想起她，並為Ruby送上祝福。
貼文曝光後，震驚不少網友，紛紛表示，「謝謝Ruby，R.I.P，到另一個世界繼續旅行」、「去尼泊爾的時候的確從Ruby的文章獲得許多資訊，希望她安息」、「當年第一次去尼泊爾自助旅行，也是看著Ruby的書慢慢規劃的，R.I.P Ruby」。也有許多人湧入Ruby粉專留言，「太震驚！年初才收過妳的幫助，R.I.P」、「十年前去尼泊爾旅行，有幸跟您碰上一面，您熱心且無私的分享好多旅遊資訊，看到這消息真的很心痛」。
至於過世原因，有網友在留言處指出「因洗澡時氣體出現問題，導致窒息死亡」，疑似一氧化碳中毒。還有網友說，「有一次在尼泊爾的背包客棧，看到瓦斯裝置是設置在浴室裡，當時我有起警覺心，在洗澡時打開窗注意通風，或許他們還未有一氧化碳中毒這些認知，所以這樣設置」。
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