鰻苗捕撈明結束！3月1日起8個月禁捕 違者最高罰15萬

每年11、12月為鰻苗來游趨勢最高期間，之後逐月減少，因此訂定11月至隔年2月為捕撈期，其餘時間禁止捕撈。農業部漁業署表示，112年鰻苗捕撈期將於今年2月29日結束，除花東地區，其他縣市轄屬距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域，3月1日至10月31日止為期8個月禁捕期，違反規定者將處3至15萬元罰鍰。

漁業署說明，鰻苗來源台灣海域為每年10月至隔年4月，其中來游趨勢以11、12月最高，之後逐月減少，因此訂定每年11月至隔年2月共4個月來游量較高期間為捕撈期，其餘月份為禁漁期。

根據漁業署統計，112年度鰻苗捕撈量（統計至今年2月22日止）共1250公斤，捕撈量在去年12月達到710公斤高峰，之後逐月下降至今年2月的220公斤，與歷年主要捕撈趨勢相同，漁汛期進入尾聲。

漁業署表示，為利鰻魚產業永續，112年度鰻苗捕撈期至今年2月29日不予延長，並提醒3月1日起為期8個月禁捕期，規範對象包含在岸際以「人力」從事捕撈者，以及漁船（筏）在海上捕撈者，若違反鰻苗禁漁期規定者，將處3萬以上、15萬以下罰鍰。

漁業署說明，為讓成鰻得以降海產卵，目前已輔導15直轄市及縣市政府公告轄屬至少1條河川的中下游流域，全年禁止以任何上捕撈鰻魚，其中宜蘭縣更公告全縣境內河川全流域禁止捕撈鰻魚，以進行鰻魚資源養護工作。

漁業署指出，鰻苗來游台灣沿近海數量除受到全球氣候變遷、周邊洋流勢變動等影響，也與降海產卵的成鰻數量有關。