大麥克、華堡都必吃！十大速食店牛肉漢堡揭曉 咬下肉汁噴發的滿足快感

網友最愛的Juicy牛肉漢堡！

想像一下，在忙碌的一天後大口咬下多汁的牛肉漢堡，感受肉汁在口中爆發的滋味，是多麼幸福的一件事！每一家速食店都有自己的招牌牛肉漢堡，各自具有無可取代的特色，擄獲忠實擁戴者的味蕾。Juicy濃郁的牛肉、滑順的起司片、新鮮的生菜和其他佐料層層相間，堆疊出一口又一口味覺盛宴。

肉質的鮮美、生菜的爽脆以及醬料的濃郁，多重美味相互輝映、完美融合，不只填滿你我的口腹之慾，更是繁忙生活中無與倫比的小確幸！《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近一年網友最愛的「十大速食店牛肉漢堡」，哪一個最能勾起你滿足的微笑呢？

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No.1 大麥克

身為麥當勞最經典的一號餐，大麥克自1967年推出後，就迅速成為紅遍全球的標誌性漢堡，不僅熱賣超過50年，就連世界球后戴資穎也無法抗拒它的誘惑！



三層麵包加上兩片牛肉的招牌組合，淋上風味濃郁且獨一無二的大麥克醬，深受各年齡層喜愛，打造出橫跨全年齡的絕頂美味。鮮嫩多汁的100%純牛肉趁熱撒上洋蔥，與閃耀著油亮焦糖光澤的蓬鬆麵包，搭配生菜、起司、醃黃瓜，推疊出層次分明的味覺盛宴，讓鐵粉直呼「吃漢堡就是要大麥克啊」。

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No.2 華堡

以「火烤就是美味」標語闖出名號的漢堡王，經典華堡是所有漢堡愛好者必吃的獨家美味。嚴選100%澳洲進口牛肉，370度高溫快速火烤瞬間鎖住豐富肉汁，讓肉香完整保留又多汁不油膩，每一口都是香氣四溢的頂級享受。

主角漢堡排口感厚實、帶有濃厚煙燻風味，和番茄、生菜、酸黃瓜等佐料相互交疊，在口中交織出一曲華麗的交響樂，讓嗅覺與味覺同時被滿足，難怪可以橫掃老饕們的胃，被讚「華堡就是香」、「漲價很多但還是想吃」。

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No.3 雙層牛肉吉事堡

吃牛肉漢堡就會想到麥當勞！除了招牌扛霸子「大麥克」之外，「雙層牛肉吉事堡」也是許多麥粉心中的經典首選，直呼「吃過一次就上癮」、「食材很簡單，但就是好吃」、「加班必備的快樂宵夜」。



細緻鬆軟的麵包，包覆著多汁鮮嫩、香氣源源不絕的牛肉排，疊上以最佳狀態融化於肉餅上的切達吉事片，再與清脆爽口生菜、酸甜芥末醬和番茄醬一同搭配，打造出令人回味無窮的經典美味，更能嚐到忙碌日常中的小小幸福！

No.4 小華堡

作為「華堡縮小版」的小華堡，雖然尺寸變小巧，仍保留原有的火烤香氣和肉感滿分等誘人特點，價格也變得更為親民，適合想嚐鮮但怕不合口味，或是小鳥胃的人。無論是當作點心還是配餐，都能帶來意想不到的滿足感，堪稱完美的小食！

不過也有許多網友反應，因為漢堡尺寸不同，影響了食材比例平衡性，直言「吃起來的感覺差很大」、「肉的大小厚度也影響肉汁的保存程度」、「真的天差地遠」、「 SIZE does matter！」。

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No.5 麥克雙牛堡

下午時間總是嘴饞，需要來點能量補給嗎？麥克雙牛堡絕對是你的絕佳選擇！曾在2016年下架停賣的麥克雙牛堡，2023年初強勢回歸，加入1+1星級點餐組中，成為備受網友們推崇的午後小確幸。

酸黃瓜、起司加上雙層純牛肉漢堡排的經典搭配，每一口都是超乎想像的超值美味。享受工作中忙裡偷閒的短暫療癒，同時又不怕額外花費讓荷包失血，百元內就能吃到牛肉漢堡，相當划算，被大家稱讚是「上班的微小幸褔」。

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No.6 花生安格斯牛肉堡

漢堡王另一力作「花生安格斯牛肉堡」，不只是一個漢堡，更是眾多美式風味食材的集合盛宴。濃郁花生醬遇上火烤安格斯牛肉排，再搭配邪惡絲滑起司與油滋滋的培根，一口咬下，多層次口感在嘴裡一起爆發，心裡有多罪惡，吃得就有多快樂！嚐過的人都直呼，「咬下去就知道有多肥」、「完全是吃一個肥胖的味道」、「健康跟好吃程度完全成反比」。



多種口感厚重、滋味香濃的食材相互撞擊，卻又不搶過彼此風采，在饕客們心中留下深刻印象。

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No.7 雙層四盎司牛肉堡

有一種吃得到的幸福叫做「麥當勞雙層四盎司牛肉堡」！頂級厚實的四盎司安格斯牛肉，在高溫鐵板煎製下，外皮微酥、肉質鮮美多汁，大口咬下秒懂什麼叫做厚實又Juicy的漢堡，而且一層不夠，雙層更讓美味加倍超過癮！

打開包裝，濃厚的牛肉香氣撲鼻而來，濃郁肉香與番茄醬、酸黃瓜的微酸氣味相互交織，一秒就讓人食指大動，就連知名餐酒館「貓下去敦北俱樂部」創辦人陳陸寬也曾在臉書發文大讚「我們真的要，Respect」。

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No.8 低碳植米燒肉珍珠堡

在十大速食店牛肉漢堡排行中，唯一入榜的日系漢堡就是來自摩斯漢堡的「低碳植米燒肉珍珠堡」，也是唯一進榜的燒肉堡！響應永續環保概念，採用省水、減少碳排的SPRI益生菌水稻農法，培育低環境衝擊的稻米，讓消費者享受美食之餘，也能順勢愛地球。



燒烤風味的牛肉片搭配清脆生菜和洋蔥絲，與米飯的柔軟口感完美匹配，帶來不同於美式漢堡的新鮮食感，也被網友認為是相對健康的速食選擇，「有菜有肉有澱粉，感覺比較均衡」。

No.9 帕瑪森安格斯牛肉堡

今天，你想來點奢華的高級滋味嗎！跳脫一般速食框架，麥當勞極選系列嚴選頂級食材，以最講究的精心搭配，組合出極致的絕對美味，滿足挑剔饕客們的胃口，帶來無與倫比的味蕾享受。

使用足足4盎司的頂級安格斯牛肉份量厚實，高溫煎製鎖住最鮮嫩的肉汁精華，淋上有「乳酪之王」美譽的帕瑪森起司，搭配新鮮爽脆的當季原葉生菜與蓬鬆香軟的布里歐麵包，為每一位消費者提供舌尖上的最高盛宴，被網友大力稱讚「這個肉讚、醬料對味，好吃」。

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No.10 雙層火烤牛肉堡

除了招牌華堡、花生安格斯牛肉堡等明星漢堡之外，火烤專家漢堡王的強勁品項「雙層火烤牛肉堡」，也在強敵環伺之下殺出重圍，擠進榜單中。

主打雙層肉餅給你雙重享受，讓火烤炙燒香氣和牛肉的鮮香完美融合在一起，吃出最直接、最粗獷的美式漢堡滋味，成為眾多牛肉漢堡粉絲心中不可或缺的選擇之一，不少網友們都稱讚「烤過的炭燒味道就是香」、「雖然不大但不錯吃」、「昨天剛買，馬上吃ok，另一個帶回家就變乾了」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年2月15日至2023年2月14日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『十大速食店牛肉漢堡』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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