懶人包／一圖秒懂2024六都電動機車補助！多元加碼方案齊發 最高可領39,800元

image source：FB／Gogoro Taiwan隨著環保永續概念興起，電動汽機車的發展也跟著蓬勃了起來，越來越多消費者會在購車時，優先考慮對環境污染影響較小的代步工具。除了愛護地球的一顆心，政府部門祭出的補助政策更是一大吸引力！《DailyView網路溫度計》統整2024年六都電動機車補助懶人包，其中一縣市最高可領到39,800元的補助，正準備換車的你千萬不能錯過！

2024電動機車補助 網路熱門關鍵字有哪些？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以發現，近一年網友們討論電動機車補助的熱門關鍵字，包含「新購」、「汰舊換新」、「汰換」、「換購」、「補助」、「加碼」、「獎勵」等等，可見除了購買新車或舊換新之外，各縣市及中央政府祭出的現金補助方案，也是機車族十分關心的重點。

對此，2024年無論是地方政府或中央機關都加大了補助力度，像是經濟部宣布每輛電動機車補助7,000元，且不論新汰購都能申請；環境部也推出汰舊換新電動機車補助方案，包含300元回收獎勵金、1,000元空汙減量補助以及1,500元的溫室氣體減量獎勵金，合計可領到2,800元。且各項方案都能相互疊加，讓好康最大化！

▲「電動機車補助」近一年網路熱門關鍵字。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

六都電動機車補助方案一次看

台南市｜最早公告、方案最多元

台南市的新購、汰舊換新補助金額落在2,000至7,000元，只要淘汰2007年6月30日前出廠的1～4期油車，換購成電動機車，可再申請2,000元加碼；另外還有「幼幼專案」、「青年專案」及「外送專案」，只要符合資格就能再領3,000元，不過三項專案無法互相疊加。加上其他中央補助，最高可領22,800元。

桃園市｜金額最高蟬聯全國冠軍

桃園市電動機車補助計畫，總金額再度蟬聯全台冠軍，新購、汰舊換新補助金落在2,000至20,000元不等，同時擴大婦幼及18歲到45歲青壯年補助資格，祭出6,000元「婦幼E騎GO」專案與4,000元「青壯新征程」專案，兩項專案可疊加，總補助金額最高可達39,800元。

台北市｜新購補助最高，方案延續三年

台北市政府為因應2050淨零排放目標並加速改善空氣品質，除了提高汰舊換新電動機車補助金額，也放寬出廠滿10年以上的老舊機車申請補助。新購和汰舊換新補助金額區間落在6,000至22,000元，今（2024）年最高補助金額可領31,800元。

其中，新購輕型、重型電動機車分別可領6,000元及10,000元，位居全台縣市之冠，且方案一次公告三年，從2024年一直延續至2026年。

新北市｜早鳥最高領9千

新北市持續推行運具電動化，新購和汰舊換新補助金額落在2,000至10,000元。另外還有「早鳥專案」，針對1～4期換購電動機車補助方案，前5千名加碼補助9,000元；5期換購電動機車補助及新購電動機車補助方案，前3千名加碼補助3,000元。疊加其他中央補助，最高可領28,800元。

高雄市｜名額倍增，受惠人數更多

高雄市2024年電動機車總補助名額突破1.8萬人，比去（2023）年增加3,380人，積極推動無碳交通，也讓受惠民眾更多。新購、汰舊換新補助金額落在2,000至7,000元，加上經濟部、環境部獎勵方案，最高補助金額可達16,800元。

台中市｜好事多磨，值得期待

台中市為六都中，目前唯一尚未公布2024年電動機車補助方案的城市。不過參考去（2023）年的方案，最高補助金額達29,300元，今年的補助獎勵想必也值得期待，大家不妨鎖定「台中ㄅㄨㄅㄨ網」官方消息，掌握最新補助資訊。

▲2024年六都電動機車補助整理。

image source：《DailyView網路溫度計》

除了六都的高額獎勵方案外，其他縣市同樣不落於人後，例如鄰近台中的彰化縣，今年將汰舊換新補助金額從8,000提高至10,000元，鼓勵縣民淘汰高車齡老舊機車，換成無碳電動機車，疊加中央補助，最高可領19,800元。

此外，經濟部為達成園區開發環評承諾的減量效益，規劃在2024上半年祭出汰舊換新加碼方案，針對雲嘉南、高屏等地區獎勵每輛4,000元的補助金，額度一萬台，希望加速達成2050淨零轉型目標。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年2月22日至2024年2月21日。