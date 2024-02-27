iWin下架兒少性影像惹議 衛福部會議時間訂在這兩天

日前有網友在PTT張貼一款兒少情色遊戲連結，遭iWin網路內容防護機構下架，引發關注二次元文化的網友不滿，有民眾在公共倡議平台提案，一周內破萬人連署，要求衛福部、iWin對虛擬兒少性影像認定標準做出回應。衛福部今表示，已選定三月中舉行專案會議回應網友提案，iWin則將在三月底舉行專家會議。

衛福部保護司長張秀鴛表示，衛福部選定3月21日、3月25日擇一舉行專案會議，主旨是討論民眾在提點子公共政策倡議平台的提案，會議時間預計2小時30分鐘，每位專家發言5至10分鐘，考量時間長短，與會代表預計邀約12至15人，且除口頭報告外，希望專家提供書面資料，作為輔助意見參考；專家組成包括創作者代表、兒少團體代表、法律專家等。

iWin則預計在三月底舉行利害關係人會議，針對虛擬兒少性影像認定標準，邀集磚壓進行討論。張秀鴛表示，衛福部專案會議結論，將整理提供給iWin專家會議參考，調整相關內容。衛福部會議將由自己主持，主要是回應民眾提案；iWin專家會議則由該單位執行長決定邀約對象，就虛擬兒少性影像處理標準、認定重點及程序進行討論。

另外，因網友在提點子平台提到，希望創作者代表占iWin專家會議與會人數一半。張秀鴛表示，專家邀約需有代表性，衛福部曾透過平台詢問提案網友，是否有建議的與會人選，但據了解目前提案網友尚未回覆。