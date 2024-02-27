基於「利他性」支持代理孕母 醫界盼助不孕者「擁有自己的小孩」

「代理孕母應基於『利他性』，搭配契約與法律的配套措施，讓不孕症家庭也能有自己的小孩！」台灣生殖醫學會理事長陳美州27日於公聽會指出，全世界有33個國家推行代理孕母，都是基於「利他性」目標，而非商業目標。國民黨立委陳菁徽強調，隨著社會型態改變與醫學進步，修法更應納入代理孕母。

代孕難以脫鉤討論

衛福部著手修正《人工生殖法》，涉及同性伴侶、代理孕母、單身人工生殖等，社會各界觀點不一，於27日召開首場公聽會，蒐集各界意見。國民黨立法委員陳菁徽表示，台灣單身率逐漸攀升，未來可能愈來愈多人不願結婚，加上凍卵生殖科技進步，讓沒有月經的女性也能進行生殖。

她說，社會風氣與醫學正不斷進步，但卻還有很多反對代理孕母的說法停留在30年前，未來20年是多元共榮的社會，盼修法讓不同族群的人都能和平生活。陳菁徽強調，「沒有人工生殖就沒有代理孕母，代孕只是人工生殖技術的延伸，在邏輯上不可能脫鉤。」

孩子權益擺第一

婦產科醫學會理事長黃閔照表示，考量到現在社會變遷，同婚也已經合法，但限於人工生殖範圍僅適用於「夫妻」，建議可以擴大解釋為「配偶」，支持人工生殖法納入女同志與單身女性。但他也強調，單身女性進行人工生殖，仍應評估其條件與資格。

「人工生殖的討論應將子女權益視為第一，代理孕母第二，再來才是委託夫妻。」黃閔照表示，代理孕母絕非「子宮工具化」，而是出於「利他性」目標，讓不孕症家庭能夠有小孩，過程應確保代理孕母懷孕期間的身體自主權，更應提供信託保障與法律服務，在雙方發生爭執時，協助代孕婦女。

支持代理孕母

生育醫學會秘書長何積泓強調，「不要把人工生殖汙名化」，現在結婚與懷孕已經不用綁在一起，支持開放單身女性適用人工生殖。他認為，至於代理孕母可支持那些缺乏子宮、或因先天異常無法生育的夫妻使用代孕生子，但男同志更加複雜，應等代孕上路一段時間後，未來再行考量。

陳美州表示，其實人工生殖最重要的目的之一，就是希望能保障婦女健康的生產，目前台灣仍規定婦女只有在結婚後才能進行人工生殖，許多女性被迫高齡懷孕，增加生產的風險。

「政策能改變對醫療的態度，」陳美州舉例說，美國人工生殖規範較少的州，女性卵子解凍的年齡層也有下降，意味著女性接受人工生殖的年齡層下降，能更健康的生產。

她也指出，代理孕母目前在多國都是「利他性」的，法規應著重討論代理孕母的契約規範，保障代理孕母的權益。

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