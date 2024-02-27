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上合歡山注意！台14線29日起施工 封路交管19天

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台14線南豐至人止關段於2月29日起清除邊坡危木浮土，平日上午8時至下午6時封路交管（非現場，示意圖）。本報資料照，埔里工務段提供
台14線南豐至人止關段於2月29日起清除邊坡危木浮土，平日上午8時至下午6時封路交管（非現場，示意圖）。本報資料照，埔里工務段提供

為維護行車安全，南投仁愛台14線埔霧公路南豐71K至人止關74K路段進行清除邊坡危木浮土作業，排定後天（29日）起至3月26日上午8時至下午6時施工，期間實施交管，採每30分鐘放行1次，用路人行經務必配合現場指揮通行。

台14線埔霧公路是往返埔里、仁愛兩地的重要道路，並能銜接台14甲線通往清境、廬山、合歡山等熱門景點，假日車流量驚人，為山路邊坡易受強降雨、乾旱崩裂等氣候影響，偶有碎土、枯木，為維護行車安全，規畫清除邊坡危木浮土。

公路局中區養護工程局埔里工務段排定於後天（29）起至3月26日（二）辦理台14線埔霧公路南豐71K至人止關74K路段邊坡危木浮土清除作業，預計每周一至五上午8時至下午6時施工，例假日不施工，整體工期粗估19天。

埔里工務段表示，台14線施工清除邊坡危木浮土期間道路封閉，原則上，每30分鐘放行1次，現場人員也會視實際狀況機動調整，呼籲用路人耐心等候減速慢行，並聽從交管人員指揮通行，共同維護行車安全，施工造成不便也請見諒。

公路局則提醒，民眾上山前務必事先查詢交通資訊，可利用省道即時交通資訊系統，或撥打0800-001822及0800-231035，掌握最新路況，沿途透過道路行車廣播、注意電子資訊看板（CMS）內容，以掌握動態路況。

埔里

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