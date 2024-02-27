增肌減脂好幫手！全聯打造「蛋白質俱樂部」 美味堂雞胸肉限時2件折10元

增肌減脂飲食，優質蛋白質是關鍵！搶攻年後瘦身、長肌肉需求旺季，全聯推出全新企劃「蛋白質俱樂部」，針對健身族最愛的乳清蛋白、高蛋白蔬菜、大豆蛋白、堅果、乳品等指定商品，3月7日前祭出全聯價8折起。更特別邀請明星御用健身教練「浩克爸爸」親自動作指導，於全聯官方YouTube頻道示範邊做家事邊鍛鍊肌肉妙招，恢復好體態一舉兩得。

近期在健身圈相當盛行的花椰菜飯全聯也買的到，熱門夯品「花米廚房花椰米義式鮭魚250g」每包百元有找，只要99元；「禎祥冷凍鹽味毛豆400g」每包52元。優質乳製品系列「紐孜然松露起司片150g」單包特價96元，第2件5折，平均1包只要72元；想解饞就選營養堅果「Dan-D Pak鹹味帶皮腰果500g」每罐309元，滿滿優質蛋白質，快把握優惠一次補貨。

拆袋即食的雞胸肉也是健康飲食好幫手，首推美味堂雞肉系列商品，「輕食沙拉胸」選用新鮮國產雞肉，以胡椒蒸煮入味，軟嫩口感適合搭配蔬菜，清爽飽足，即日起至3月7日單包特價59元；想變換口味還有「柚子胡椒沙拉胸」、「青檸紅藜雞胸肉」，或是用獨特墨西哥醬汁燒烤入味的「燒烤墨西哥雞柳條」，冷吃熱吃都美味。即日起至3月21日購買美味堂指定雞胸肉、蛋白質商品，任選2件再現折10元。