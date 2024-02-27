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徵文／3月主題預告「我的防過敏妙招」

聯合報／ 本報訊

春暖花開三月天，日夜溫差大，常見沙塵暴來襲，空氣汙染嚴重，可能危害呼吸道健康，誘發過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎、過敏性結膜炎等過敏疾病。你是如何防範空汙可能造成的健康傷害？過敏族該如何避免過敏疾病發作？歡迎分享你的抗過敏妙招。

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