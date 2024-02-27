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健康你我他／退休後不敢遠遊 盼出門走進人群

聯合報／ 文／林安訓（桃園市）
祈願自己能放鬆心情，出去走走，看看風景，也走進人群。圖／林安訓提供
祈願自己能放鬆心情，出去走走，看看風景，也走進人群。圖／林安訓提供

退休後，生活重心是照顧年邁的雙親，只要出遠門，我就會擔心兩老在家會不會臨時有狀況要看病、跌倒癱軟在地求救無門…。因為老是杞人憂天，為了安自己的心，幾乎不出遠門旅遊，可說是「父母在，不遠遊」。

平日除了外出買日用品或慢跑，我都宅在家，知心朋友愈來愈少。反觀內人，爬山、運動、畫畫、寫作、到處交朋友，退休生活過得多采多姿，與她相比，我的退休生活真是乏善可陳。

因為老是待在家中，很多事我會再三檢查，對家人說過的事，會反覆確認。有時候，還不斷地請內人協助確認，搞到她不堪其擾，押著我去看身心科醫師

內人多年前曾飽受憂鬱症困擾，「能躺就不坐，能坐就不站」，整天無精打采，所幸就醫後，按時服藥、努力運動、跟朋友旅遊、爬百岳，經過一段時間就不需服藥了，至今已6、7年未曾復發。

身心科醫師建議我，除了按時服藥，也要多出去走走，多與人互動，這樣可轉移注意力，放鬆心情，才不會一直關注一些雞毛蒜皮的小事。於是我開始與內人一起出門爬山、參加朋友聚會，經過3、4個月的努力，我的強迫症狀有了明顯改善。上床睡覺之後，不會因想到瓦斯是否關好又爬下床去察看確認。

所以我的新年健康新祈願，就是「放鬆心情，出去走走，看看風景，也走進人群。」

憂鬱症 運動 醫師

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