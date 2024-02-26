地區醫院爆離職潮！護理師夜班津貼不同「年差逾10萬」 薛瑞元這樣說

衛福部為緩解護理師工作血汗，3月1日正式實施三班護病比，並給予夜班津貼留住護理師，但地區醫院協會反應，津貼依醫院等級不同，已引發地區醫院護理師離職潮。薛瑞元今參與醫策會「國家醫療品質獎」頒獎典禮，並於典禮前受訪指出，目前正觀察夜班津貼政策推出後，對於護理人力的流動有何影響。

社區醫院協會理事長朱益宏說，地區醫院、醫學中心護理師每月輪值夜班薪資津貼相差近九千元，一年差十一至十二萬元，做一樣的事情，但薪水卻少上許多，為此，不少地區醫院一口氣收到四至五名護理師離職單，最多一下子九人出走；不光只是夜班，未受獎勵的白班門診護理師也覺委屈，另謀高就。

薛瑞元說，依過往調查，每年12年至隔年2月為護理師離職高峰，人數會減少，但觀察去年12月時，護理人力確實有流失的情形，但今年一月時已經回穩、持平，2月尚未過完，還需持續觀察。

至於加護病房等特殊單位，是否可以多給予補助留著人才？薛瑞元指出，由於健保署未有各醫院加護病房等特殊單位的護理人力情形，目前是以一般急性病床的夜班津貼，將會多發給50%，讓醫院可以用於非一般急性病床的夜班津貼，此多給予的50%津貼，衛福部每半年結算一次，至7月時健保署就會予以醫院，再由醫院發放。