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健保砍藥價藥師全聯會揭半年後爆缺藥潮 薛瑞元回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
藥師公會全聯會理事長黃金舜呼籲，健保署應採用統一採購方式，緩解缺藥問題。薛瑞元說，目前健保沒有相關的機制，且「這不一定是個好的方法」。示意圖，本報資料照片
藥師公會全聯會理事長黃金舜呼籲，健保署應採用統一採購方式，緩解缺藥問題。薛瑞元說，目前健保沒有相關的機制，且「這不一定是個好的方法」。示意圖，本報資料照片

衛福部健保署上周宣布今年最新藥價調整，共調整4568項藥品，包括調降4551項、調升17項，金額為55.3億元。藥師公會全聯會理事長黃金舜今表示，藥價調整公布後，某家生產13項慢性病藥品的廠商，因有9項藥品被砍價，已打算停產，預估很可能半年後就會發生缺藥潮。衛福部部長薛瑞元表示，今年調整藥價品項已是近年來最少，調整金額也僅有55.3億元，影響層面應比往年小。

薛瑞元今參與醫策會「國家醫療品質獎」頒獎典禮，並於典禮前受訪指出，健保署此次調整藥價，為每年依據「全民健康保險藥品費用分配比率目標制方案」（ＤＥＴ）進行，此方案於民國102年起試辦，並行之多年。

薛瑞元說，就目前調整情形，受影響的不限於本土藥廠，今年以原廠專利過期的藥品，「藥價砍的比較多」，至於同成份、同劑量、同劑型的三同藥品，特別是這次大家關注的慢性病用藥，這於調整價格時，也已評估藥價過低是否會影響廠商生產的意願，也會注意若是會影響民眾用藥的藥品，藥價也不予調降，而對於藥品被調降藥價的廠商，也提供申覆的機會。

至於，黃金舜呼籲，健保署應採用統一採購方式，緩解缺藥問題。薛瑞元說，目前健保沒有相關的機制，且「這不一定是個好的方法」。

健保署長石崇良表示，本次藥價調整共4568項藥品，包括調降4551品項、調升17品項，調整品項數為自實施DET起最少，金額為55.3億元，占總申報藥費的2.8%，低於歴年平均3.3%。而本次調整的國產藥品為3590項，占總調整品項78.6%，調整金額占總調整額度比率為35%，而輸入藥品978項，占總調整品項21.4%，金額占率為65%。

石崇良表示，本次調整時，已考量基本藥物品項、調降幅度及基本價保障等原則，確保藥品穩定供應。公告後，廠商如有不敷成本情況，可於3月8日檢具成本分析資料，向健保署提出價格調整建議。石崇良說，藥價調整機制，使健保可有餘裕收納新藥給付，另健保藥品政策改革相關方案也積極研議修法草案，持續與相關利害團體討論溝通中。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說，藥價調整後，預估很可能半年後就會發生缺藥潮。本報資料照片
藥師公會全聯會理事長黃金舜說，藥價調整後，預估很可能半年後就會發生缺藥潮。本報資料照片

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